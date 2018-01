Praten met naasten centraal in Week van de Euthanasie

Tijdens de landelijke Week van de Euthanasie (zaterdag 10 tot en met vrijdag 16 februari) staat het gesprek met naaste familieleden en vrienden centraal. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) heeft in die week drie evenementen geprogrammeerd: het jongeren symposium, een bijeenkomst rondom de film ’T is mooi geweest’ en een discussiebijeenkomst met als thema ‘Help! Mijn moeder wil euthanasie!’.



Tijdens het symposium van de NVVE jongeren gaat de bijzondere documentaire ’t is goed zo in voorpremière. In deze documentaire volgde filmmaker Jesse van Venrooij de 38-jarige Eelco de Gooijer, die in november 2016 euthanasie kreeg.



Het symposium is op zaterdag 10 februari 2018 van 12.30 uur tot 16.45 uur in het Beatrixgebouw aan het Jaarbeursplein te Utrecht.



De film ’t is mooi geweest’ gaat over Herman en Olga, een vitaal en gezond stel op leeftijd dat geniet van kinderen en (achter)kleinkinderen. Toch vinden ze dat het ‘mooi is geweest’. De film volgt zowel het echtpaar in hun afwegingen over de beslissing zelf hun leven te beëindigen als hun gesprekken daarover met (klein)kinderen en vrienden. De film biedt veel aanknopingspunten tot napraten over wat een beslissing tot vrijwillige levensbeëindiging betekent voor de naasten.



Regisseur Dick van den Heuvel is aanwezig om zijn film toe te lichten. Margo Laan, auteur van Maandagmiddag om half zes, een handboek voor naasten bij euthanasie, gaat in op vragen over de emotionele dilemma´s en praktische vragen die de film oproept. NVVE directeur Agnes Wolbert vertelt wat de NVVE hierin kan betekenen.



De film draait op donderdag 15 februari om 14.30 uur en om 19.30 uur in filmhuis Natlab, Kastanjelaan 500, te Eindhoven.



Help! Mijn moeder wil euthanasie



Als je niet eerder met euthanasie te maken hebt gehad kan dit vragen en emoties oproepen. Hoe maak je euthanasie of een andere vorm van vrijwillige levenseinde bespreekbaar? Over dit onderwerp houdt de NVVE een discussie met onder anderen NVVE-directeur Agnes Wolbert, huisarts Flip Sutorius en Margo Laan, auteur van Maandagmiddag om half zes, een handboek voor naasten bij euthanasie.



De bijeenkomst is op dinsdag 13 februari van 19.00 uur tot 21.30 uur in het Museum voor Communicatie (COMM), Zeestraat 82, te Den Haag



Aanmelden en informatie



Meer over de activiteiten tijdens de Week van de Euthanasie en aanmelden: nvve.nl/weekvan.