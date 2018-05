Jeangu Macrooy geeft concert voor gedetineerden

“Als je uit de gevangenis komt, voelt het niet meteen alsof je erbij hoort. Muziek heeft deze kracht wel, het verbroedert, en dat wil ik graag overbrengen”. Dit vertelt zanger Jeangu Macrooy tijdens het Exodusconcert in PI Krimpen aan den IJssel Het Exodusconcert vindt ieder jaar in een andere inrichting plaats. Dit jaar werd het voor de tiende keer georganiseerd.



Omdat het altijd de moeite waard is om te investeren in mensen



Exodus, KRO-NCRV, Uitgeverij Ark Mission en de Dienst Geestelijke Verzorging van DJI organiseren jaarlijks een dichtwedstrijd en concert om gedetineerden te motiveren op creatieve wijze uiting te geven aan hun gevoel. Op die manier willen zij het grote publiek laten zien dat het altijd de moeite waard is om te investeren in mensen.



Gastoptreden van de bajesband



Jeangu en zijn negenkoppige band gaven een overweldigende show, voor een zaal met ongeveer 60 gedetineerden. Daarnaast was er ook nog een gastoptreden van de bajesband. Bandleden Wendell en Rick vertellen dat het zeer bijzonder is dat ze tijdens hun detentie de kans krijgen muziek te maken. “Samen muziek maken werkt bevrijdend”.



Winnaar gedichtenwedstrijd



Het concert is de afsluiting van de jaarlijkse dichtwedstrijd voor gedetineerden.



De drie gedetineerden die met hun gedicht waren genomineerd zijn Ludson (PI Krimpen), Jos (PI Vught) en Steven (PI Veenhuizen). Schrijver Rashid Novaire, juryvoorzitter, gaf workshops dichten in verschillende PI’s voorafgaand aan het concert. “Ik heb diepe bewondering voor deze mensen die veelal hun gedicht gebruikten als voertuig om even uit de tijd te varen.”



Jeangu koos uiteindelijk het winnende gedicht en vertolkte het in een gezongen nummer. “Deze opdracht was een uitdaging, maar ik heb uiteindelijk gekozen voor het gedicht dat gaat over tweede kansen krijgen en het best past bij Exodus.’



Radio uitzending



Benieuwd naar de reactie van de winnaar van de gedichtenwedstrijd? En hoe Jeangu hier een prachtig nummer van maakte? Het gehele concert is op maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag) te beluisteren op radio 5 in het programma Volgspot van 20.00-22.00 uur.