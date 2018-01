51.000 bikkels trotseren kou voor frisse Nieuwjaarsduik (VIDEO)

Scheveningen, 1 januari 2018 – 51.000 mensen hebben vandaag meegedaan aan de 59e editie van de Unox Nieuwjaarsduiken, die op 140 locaties in Nederland en 22 locaties in het buitenland werden georganiseerd. De traditionele duik in Scheveningen was de grootste ter wereld, met 10.000 deelnemers.



Het was in de afgelopen week onzeker of de Scheveningse Nieuwjaarsduik door kon gaan, in verband met de harde wind en hoge golven. Op Oudejaarsdag was er nog druk overleg met de hulpdiensten. Gelukkig ging de wind liggen, brak de zon door en kon iedereen zorgeloos het nieuwe jaar induiken.





140 Unox Nieuwjaarsduiken

Van Ameland tot Zuid-Limburg en van Domburg tot Delfzijl gingen duizenden dappere Nieuwjaarsduikers het ijskoude water in. Het Noordzeewater was gemiddeld nog geen 7 graden en de gevoelstemperatuur lag rond de 3 graden. Het evenement is volgens de organisatie veilig verlopen, mede dankzij de inzet van honderden vrijwillige lifeguards van de Reddingsbrigade.

Zoals elk jaar kregen alle deelnemers de bekende oranje muts tegen de kou en werd iedereen na de duik getrakteerd op een warme kom erwtensoep. “We willen graag de magen en harten van iedereen verwarmen”, zegt Thijs Sleddering van Unox. “We doneren al jaren voor elke deelnemer aan de Scheveningse duik één euro aan de voedselbanken. Dit jaar wilden we nog iets extra’s doen: daarom schenken we ook 3.500 ‘Voedselbanketletters’ aan dit belangrijke goede doel”.



Voedselbanketletter

In de afgelopen weken bakten vele bekende foodvloggers en BN’ers een #Voedselbanketletter, een hartige banketletter met een rookworst erin, in de vorm van een V. Zo zetten Chickslovefood, Lekker & Simpel, Laura’s Bakery en actrice Liza Sips hun recept online. De Hippe Vegetariër maakte haar eigen variant zonder vlees met de vegetarische gehacktballetjes van Unox en tv-chef Sandra Ysbrandy bedacht de BLT-voedselbanketletter.



Highres foto's: https://rudgrcom.wetransfer.com/downloads/ba0c6eb5...



Het gemonteerde videopersbericht is hier te vinden:



Downloaden: https://we.tl/3pYV6PhPrN



Het ruwe HD beeldmateriaal is eenvoudig van onze ftp-server te downloaden:



-Gebruik de link Videodistribution.anp.nl in uw FTP-programma, of ga naar ftp://videodistribution.anp.nl in uw browser



-Login: anpinopdracht

-Pass: anpinopdracht



* Op het aangeboden videomateriaal berust copyright van ANP Pers Support. Het videomateriaal mag gratis en rechtenvrij worden geplaatst, gemonteerd en uitgezonden voor redactionele doeleinden in de context van dit onderwerp, zonder verplichte vermelding van de bron ANP Pers Support.

Bekijken/Embedden: