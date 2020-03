Alpine Hearing Protection bevestigt groeistrategie met tweede overname

Alpine Hearing Protection bevestigt ambitieuze groeistrategie met tweede overname



Utrecht (NL), 12 maart 2020 – Alpine, de marktleider in gehoorbescherming, bouwt zijn positie verder uit met de overname van het Franse Acoufun. Hiermee wordt in Frankrijk een grote stap voorwaarts gezet in belangrijke verkoopkanalen als concertzalen, festivals, supermarkten, apotheken en audiciens. Bovendien wordt de groep hiermee, middels exclusieve partnerships met Formula 1®, MotoGP™ en 24h du Mans®, wereldwijd leider in gehoorbescherming bij gemotoriseerde events.



Alpine, gevestigd in Soesterberg (Nederland), ontwikkelt en verkoopt premium gehoorbescherming producten. Eind 2018 werd Vendis Capital als aandeelhouder aan boord gehaald door de oprichters Peter en Lisette de Roode en werd Arthur van Keeken aangesteld als CEO. Dit alles met een eenvoudige ambitie: het beste en grootste merk in gehoorbescherming bouwen.



Alpine’s strategie bestaat uit een combinatie van organische groei initiatieven, hierbij rustend op het naar de markt brengen van innovatieve producten van hoge kwaliteit via alle relevante verkoopkanalen, en selectieve overnames om deze groei te versnellen. Dit resulteerde in een eerste overname en succesvolle integratie van Thunderplugs in Nederland in 2019 en leidt nu tot een eerste internationale overname met de acquisitie van Acoufun.



Acoufun, opgericht in 2006 door Amaury Silvestre de Sacy, is een toonaangevende gehoorbescherming speler in Frankrijk. Het heeft een lange traditie in het verkopen van oordoppen en oorkappen aan zowel volwassenen als kinderen in concertzalen, clubs, festivals en muziekwinkels en heeft in de laatste jaren ook een sterke positie opgebouwd in andere verkoopkanalen in Frankrijk, waaronder supermarkten, apotheken en audiciens. Bovendien heeft Acoufun een leidende positie bij auto- en motorraces over de hele wereld, onder andere door gehoorbescherming aan te bieden op evenementen van Formula 1®, MotoGP™ en 24h du Mans ®.



Arthur van Keeken, CEO van Alpine, legt uit: “Deze overname bevestigt onze sterke internationale groeiambities. Het biedt ons een uitstekende gecombineerde marktpositie in Frankrijk, evenals een wereldwijd podium bij de verschillende races om onze naamsbekendheid te versterken. We zijn dankbaar voor wat Amaury en zijn team hebben bereikt en kijken ernaar uit hen in onze groep te verwelkomen.”



Amaury Silvestre de Sacy, oprichter van Acoufun, voegt toe: “We zijn verheugd deel uit te maken van de Alpine-familie. Door onze krachten te bundelen, kunnen we met onze bestaande klantrelaties Alpine’s positie als markleider verder versterken. Ik kijk ernaar uit om de vele nieuwe groeikansen in Frankrijk en in het buitenland na te streven met de ondersteuning van de Alpine-organisatie.”



Over Alpine ( https://www.alpinehearingprotection.com/ )



Alpine is een in Soesterberg (NL) gevestigd gehoorbescherming merk. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt zijn assortiment onder het Alpine merk via een echt omnichannel platform met zowel offline en online retail, evenementen en zijn eigen webshop. Het bedrijf verkoopt wereldwijd, met de Benelux, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk als de belangrijkste markten.



Over Vendis Capital ( https://www.vendiscapital.com/ )



Vendis Capital werd opgericht in 2009 en is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die zich volledig toespitst op de Europese consumentenmarkt. In partnership met ervaren ondernemers en managers richt Vendis zich op kleine en middelgrote ondernemingen die goed gepositioneerd zijn voor waarde-creërende groei of transformatie (‘building brands together’). Vendis investeert in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en in de Scandinavische landen.