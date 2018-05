PERSBERICHT







Novisource draagt Cees den Ouden voor als nieuwe bestuurder







Nieuwegein, 16-03-2018



Novisource N.V. deelt mee dat de Raad van Commissarissen Cees den Ouden zal voordragen voor benoeming als nieuw lid van de Raad van Bestuur.



Cees den Ouden (1962) heeft brede internationale ervaring in financieel en algemeen management en heeft een speciale expertise in transformatie en groeiprocessen. Den Ouden was voorheen CFO bij Argos Group (nu Varo) en heeft in de laatste jaren veelvuldig opgetreden als CFO ad interim, onder meer bij Tauw Group B.V. en Xeikon N.V. en als Managing Director ad interim bij Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V. Den Ouden is momenteel commissaris bij Argos Zorggroep en Nesec Scheepsfinancieringen B.V.



De voordracht voor benoeming van Cees den Ouden ligt op dit moment voor advies bij de Ondernemingsraad van Novisource.



Er zal op korte termijn een buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeen worden geroepen waarin het voorstel tot benoeming in stemming zal worden gebracht.



Omdat zo spoedig na het vertrek van de CFO een vervanger is gevonden, heeft de Raad van Commissarissen besloten alleen Edwin Groeneveld aan te wijzen als tijdelijk bestuurder in de huidige situatie van ontstentenis. Voorzitter van de Raad van Commissarissen Duco Wildeboer blijft gedurende deze periode in functie als commissaris.



Voor meer informatie over dit persbericht:



Duco Wildeboer, voorzitten RvC +31 (0)30 850 44 44



ir@novisource.nl







Over Novisource N.V.



Het merkenportfolio van Novisource N.V. (NOVI: AEX) omvat de merken Novisource BV, Novisource Contracting Services BV, en Opdion Services BV. Dagelijks vertalen projectmanagers, businessconsultants en interim-managers van Novisource actuele en relevante thema’s op het gebied van business en ICT naar de bedrijfsvoering en operationele processen van organisaties in vooral de financiële sector. Dit doen zij op een puur ondernemende wijze en met de benodigde realisatiekracht. Zo helpt Novisource organisaties zich te ontwikkelen en hun doelen te realiseren. Novisource Contracting Services BV richt zich op de bemiddeling van ZZP’ers voor aantrekkelijke opdrachten op het snijvlak van business & ICT. Opdion Services BV is gespecialiseerd in het verbeteren en verrijken van bedrijfsprocessen. Of het nu gaat om applicatie integratie (SOA) of business proces management (BPM). Bezoek voor meer informatie over Novisource N.V. of haar werkmaatschappijen onze website www.novisource.nl of www.opdion.com