Bolwerk en Grote Kerk magisch verlicht tijdens Wonderlicht Alkmaar

In Alkmaar wordt van vrijdag 14 tot en met zondag 16 februari Wonderlicht Alkmaar gehouden. Tijdens dit door DOSS Event Support georganiseerde evenement worden het Alkmaarse Bolwerk, het Canadaplein en de Grote Kerk sprookjesachtig verlicht. Een theaterwandeling leidt door het historische stadspark waar de Belgische Vuurmeesters de route met vuurkunstwerken verlichten. Deelnemers aan de wandeling genieten van diverse nationale en internationale theateracts.



Een groot deel van het oude Alkmaarse stadshart wordt tijdens Wonderlicht Alkmaar adembenemend mooi in het licht gezet. Voor jong en oud is er 14 februari (Valentijnsdag), 15 februari en 16 februari tussen 18.00 en 22.00 uur elk kwartier een theaterwandeling. Die hoge frequentie maakt het mogelijk om het aantal bezoekers per wandeling overzichtelijk te houden waardoor iedereen optimaal en in een eigen tempo kan genieten. Tickets worden vooraf online via www.wonderlichtalkmaar.nl op basis van een starttijd verkocht.



In het water van de Singel staan ’s avonds 12 lichtgevende menselijke figuren van Sacred Places. Bij de Kneppelbrug ontmoet men de in een heliumballon zwevende Otto Baron van Tourix. En zo zijn er voor de wandelaars tijdens hun tocht over het Alkmaarse Bolwerk nog veel méér nationale en internationale theater-acts.



De route eindigt bij het Festivalhart op het Canadaplein in het centrum. Daar treden elke avond verschillende singer-songwriters op onder wie Luc Nieuwland, Sterre Weldring en Anneleen Elout. De optredens van muzikanten, sprekers en dichters vinden plaats op een hoofdpodium en bij de op het plein geplaatste vuurschalen. Voor het publiek zijn er een tent en zithoekjes. Met bij de vuurplaatsen onder meer marshmallows en glühwein en veel lekkers uit de foodtrucks van lokale ondernemers.



De vlakbij het Canadaplein gelegen Grote Kerk is tijdens de festivaldagen ook van 17.30 uur tot 23.00 uur geopend en wordt sfeervol verlicht. Wie na de wandeling trek heeft, kan meedoen aan een doorlopend aanschuifdiner en samen met andere deelnemers genieten van een kop goed gevulde snert of pomodorisoep en boerenbrood. Kaarten voor dit diner kunnen ook online worden gereserveerd.



Prijzen online: Kinderen t/m 6 jaar € 1,00 / Iedereen vanaf 7 jaar € 4,00



Administratiekosten per bestelling €1,50



Prijzen aan de kassa op het Canadaplein: Kinderen t/m 6 jaar € 1,00 / Iedereen vanaf 7 jaar € 5,00



Aanschuifdiner: €5,50 voor een kop soep en boerenbrood



Meer informatie over Wonderlicht Alkmaar en over de ticketverkoop is te vinden op www.wonderlichtalkmaar.nl