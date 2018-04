IWG luidt 'workspace revolution' in met 4,5 miljoen m2 kantoorruimte

IWG luidt de ‘workspace revolution’ in met ruim 4,5 miljoen m² kantoorruimte







· Aanzienlijke groei van 36% ten opzichte van 2016



· Groei weerspiegelt keerpunt in de wereldwijde visie op werkplekken



Zug (Zwitserland), 23 april 2018 - IWG, de internationale onderneming op het gebied van kantoorverhuur, bezit ruim 4,5 miljoen m² kantoorruimte. Dit weerspiegelt de groeiende vraag naar flexibele werkplekken en laat zien dat bedrijven de ‘workspace revolution’ omarmen.



In 2017 heeft IWG 214 nieuwe kantoorgebouwen aan haar netwerk toegevoegd, met een totale oppervlakte van meer dan 500.000 m². Dit is 36% meer dan in 2016. Een groei waarmee IWG wereldwijd ruim 4,5 miljoen m² kantoorruimte kan aanbieden. Dat staat gelijk aan 116 Wembley Stadions, 261 Sydney Opera Houses of 3.718 Olympische zwembaden.



De vraag naar flexibele werkplekken is wereldwijd. IWG breidt uit in regio's over de hele wereld, waaronder Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië-Pacific. IWG opende in 2017 de eerste werkplekken in Angola, Azerbeidzjan, Georgië, IJsland, Kazachstan en Trinidad en Tobago in 2017. Daarnaast volgde uitbreiding in landen waar het bedrijf reeds vertegenwoordigd is, waardoor meer dan 2,5 miljoen mensen productiever kunnen werken.



IWG kan dankzij de verschillende merken Regus, Spaces, No18, Basepoint, Open Office en Signature bedrijven een plek bieden op bijna 3.300 locaties, verspreid over 1.000 steden in meer dan 110 landen. De groei zet zich voort, en naar verwachting zullen er in 2018 nieuwe locaties over de hele wereld worden geopend.



Mark Dixon, oprichter en CEO van IWG, zegt dat de groeiende behoefte aan flexibele werkplekken betekent dat managers de voordelen zien van wat zij aanbieden. Hij voegt eraan toe dat de visie op werk in 2018 radicaal zou kunnen veranderen.



“Bedrijven over de hele wereld worden er zich steeds meer van bewust dat flexibele werkruimte concurrentievoordeel kan opleveren, kosten kan verlagen, de productiviteit kan laten stijgen en kan helpen bij het aantrekken en behouden van talent. We staan op het keerpunt: en het resultaat zal de werkbeleving van miljoenen mensen veranderen”, aldus Dixon.



“Deze revolutie wordt geleid door technologie en de toegenomen mogelijkheid voor mensen om overal in te pluggen en te werken. Het is belangrijk om te bedenken dat flexibele werkplekken echte voordelen bieden voor organisaties. Alle bedrijven, van start-ups tot aan multinationals, kunnen kosten besparen, hun strategische flexibiliteit vergroten en zich gemakkelijker bewegen in de snelle en concurrerende digitale omgeving van tegenwoordig.”



Over IWG



IWG is de wereldwijde onderneming op het gebied van kantoorverhuur. Onze bedrijven helpen meer dan 2,5 miljoen mensen en hun bedrijven om productiever te kunnen werken. Wij doen dit door verschillende professionele, inspirerende en gezamenlijke werkruimtes, gemeenschappen en diensten aan te bieden.



Digitalisering en nieuwe technologieën veranderen de werkwereld. Mensen willen de voordelen van persoonlijke productiviteit, zoals leven en werken hoe en waar ze dat maar willen. Bedrijven zien de financiële en strategische voordelen. Onze klanten zijn start-ups, kleine en middelgrote bedrijven en grote multinationals met unieke bedrijfsdoelstellingen, mensen en ambities. Zij willen werkruimten en gemeenschappen die voldoen aan hun behoeften. Ze willen kunnen kiezen.



Via onze bedrijven bieden wij die keuze en bedienen zo de hele werkende wereld: Regus, Spaces, No18, Basepoint, Open Office en Signature. Wij creëren persoonlijke, financiële en strategische waarde voor bedrijven van iedere grootte. Zowel voor sommige van de meest interessante bedrijven, gerenommeerde organisaties die wereldwijd bekend zijn, maar ook voor eenmanszaken en de volgende generatie leiders van de industrie. Ze maken allemaal gebruik van de kracht van flexibel werken om hun productiviteit, efficiëntie, flexibiliteit en marktnabijheid te verhogen.



We staan aan de vooravond van een keerpunt. De ‘workspace revolution’ komt eraan.



Bezoek ons op www.iwgplc.com.