Karavaan 1200 HomeRiders en HomeRunners vanuit Den Bosch onderweg

Den Bosch, 24 juni 2018







Karavaan van twaalfhonderd HomeRiders en HomeRunners vanuit Den Bosch onderweg voor laatste loodjes



Blijven bikkelen om de afstand tussen zieke kinderen en hun ouders te verkleinen







Zo’n twaalfhonderd amateurwielrenners en -lopers vertrekken vanochtend uit stadion De Vliert in Den Bosch voor de tweede dag van hun sponsorwieler en -looptocht voor het Ronald McDonald Kinderfonds. De fietsers legden gisteren 370 kilometer af en hebben nog 130 kilometer voor de wielen. De lopers hebben er reeds 167 kilometers op zitten en doen er vandaag nog bijna 80 kilometer bij.







De sporters en hun begeleiders kwamen verspreid over de nacht en vroege ochtend in stadion De Vliert binnen en zijn tussen 05.00 en 10.00 uur weer vertrokken richting Nijmegen. De nacht heeft z’n tol geëist. De benen zijn verzuurd, het lijf verlangt naar rust, de vermoeidheid slaat toe, maar de HomeRiders weten waar ze het voor doen: ze zamelen geld in voor de Ronald McDonald Huizen. Even rust, een worstenbroodje en een Bosche Bol eten, een korte massage en klaarmaken voor een mooie tweede dag. Het is een enrome beproeving. "Maar het maakt niet uit" aldus Plaf Otjens van de HomeRide Daddies. Het Brabantse vriendenteam heeft vier HomeRiders in de gelederen die weten wat het is om in een Ronald McDonald Huis te verblijven. "Als je hier rondrijdt en de sfeer meemaakt is de vermoeidheid en de pijn meteen weer verdwenen".



De routes van HomeRide en HomeRun komen onder andere in Den Bosch samen. Bij de start in Utrecht was al ruim 1 miljoen euro opgehaald, en de donaties komen nog steeds binnen. “Dat we een recordopbrangst realiseren is duidelijk. Waar het bedrag gaat eindigen weten we vanmiddag” aldus Renate Westerlaken-Loos, directeur van Ronald McDonald Kinderfonds Nederland.



Weten waarvoor je het doet



De ruim 80 HomeRun en HomeRide teams hebben allemaal hun motivatie om deel te nemen. Zo zijn er bijvoorbeeld een loop en een fiets team van Lynn en Liekes Mindfull Teams. De teams zijn vernoemd naar Lynn en Lieke, twee meisjes met de zeldzame chromosoomafwijking Trisomie 9 Mozaïek. De gezinnen van Lynn en Lieke maakten meerdere malen gebruik van Ronald McDonald Huizen en willen nu iets terug doen.



Op naar Utrecht



De sporters zijn nu onderweg richting Utrecht. Het zal nog een pittige dag worden. Vanaf 12.00 uur worden de eerste sporters in Utrecht terugverwacht waar hen een ware heldenontvangst staat te wachten.