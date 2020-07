Ongelijkheid Latijns-Amerika door corona enorm gestegen

Oxfam Novib publiceert vandaag een nieuw rapport over de toename van extreme ongelijkheid in Latijns-Amerika ten gevolge van de coronacrisis. Terwijl de rijkdom van de miljardairs sinds maart in rap tempo is toegenomen, dreigen meer dat 52 miljoen mensen in armoede te belanden als gevolg van de pandemie, waarmee de strijd tegen armoede 15 jaar terug in de tijd gaat. Het rapport roept overheden in Latijns-Amerika op te zorgen voor een eerlijkere economie, met meer investeringen in publieke gezondheidszorg, en eerlijke belastingen, waaronder hogere belastingen op vermogens.



Esmé Berkhout, beleidsadviseur Oxfam Novib: “De perverse rijkdom van een kleine elite staat in schril contrast met de wanhopige situatie waarin veel arme Latijns-Amerikaanse burgers zich bevinden. Dit zien we wereldwijd. Dit hoeft niet zo te zijn, overheden kunnen en moeten nu de keuze maken extreme ongelijkheid aan te pakken, door te investeren in gezondheidszorg en sociale vangnetten, en door vermogens en winsten eerlijk te belasten.