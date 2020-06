Den Helder krijgt na 6 jaar volharding alsnog haar zonnepark

Nu gisteren de laatste bezwaren door de Raad van State van tafel zijn geveegd, kan Den Helder binnenkort een flinke stap voorwaarts zetten met haar verduurzaming. Bijna 6 jaar na de eerste plannen om het grootste zonnepark van Noordkop te realiseren, kan zonne-energiebedrijf Ecorus nu binnenkort beginnen met de bouw voor de gemeente.



Korte historie



In 2014 kwam Ecorus als een van de eersten met het idee om zonneparken te ontwikkelen. Deze waren toentertijd nog nergens in Nederland te bekennen. Op zoek naar geschikte locaties kwam Kooypunt in Den Helder in beeld (dit was de thuisstad van een van Ecorus eerste medewerkers). De grondeigenaar was er wel voor te porren. En ook de gemeente vond het een goed idee. SDE+ was tot dan toe nog nooit toegekend aan een zonnepark. Maar we gingen het proberen. De weg was bezaaid met de spreekwoordelijke voetangels en klemmen, maar na 6 jaar doorbijten, is dan nu de weg vrij naar meer duurzame zonnestroom.



“ Uiteraard zijn we erg blij met de uitspraak van de Raad van State die ons nu het groene licht geeft. De aanhouder wint, zeggen ze. Ik ben dan ook vooral trots op alle medewerkers die hierbij betrokken waren. Hun energie en inspanningen om dit tot succes te maken, is een voorbeeldige teamprestatie. We gaan het project nu technisch uitwerken en verwachten volgend jaar in de lente het zonnepark op te leveren” aldus Philippe Vanhoef, directeur en een van de twee oprichters van Ecorus.



Perfecte locatie met de meeste zonuren



De locatie bij Kooypunt beslaat 8 hectare land ofwel ca 12 voetbalvelden waar zonnepanelen worden geïnstalleerd. Deze leveren genoeg schone stroom voor drieduizend huishoudens. Volgens het KNMI heeft Den Helder over dertig jaar gemeten de meeste zonne-uren van Nederland. En ook de intensiteit is hoger, dat zie je terug in de opbrengst die gemiddeld 15% hoger ligt dan bijvoorbeeld in het oosten van ons land.



Over Ecorus



In haar 10-jarige bestaan is Ecorus gegroeid van pionier naar solar specialist en wordt in de markt gezien als een autoriteit in het bedenken, bouwen en beheren van de technisch best renderende zonne-energie-centrales. Als betrokken solar specialist en expert in zonnestroom kijken we vooruit naar en anticiperen we op uitdagingen in de verduurzaming door samen te werken met andere ‘verduurzamers’ (in consortia). Zodoende bedenken we nieuwe oplossingen en voeren die uit om de energietransitie met impact te versnellen