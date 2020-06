Happy Tosti betaald verhuurder Orange Capital Partners met impact

Amsterdam, 25 juni 2020 – Lunch restaurant Happy Tosti in de Amsterdamse Pijp (Eerste van der Helststraat 80) en belegger Orange Capital Partners (“OCP”) zijn vandaag tot een bijzondere overeenstemming gekomen. Voor elke werknemer met een arbeidsbeperking krijgt Happy Tosti een korting op de huurprijs. Huurder en verhuurder gaan dit partnership aan onder de naam “Huur met Impact”. Deze unieke samenwerking is tot stand gekomen omdat Happy Tosti de huur van haar pand niet meer kon opbrengen als gevolg van de coronacrisis.



Wibe Smulders, Algemeen Directeur van Happy Tosti: “Het zijn ontzettend moeilijke tijden voor Happy Tosti in Amsterdam. Door de corona crisis is onze omzet grotendeels weggevallen en zouden wij, zonder hulp van onze verhuurder, de vestiging in Amsterdam moeten sluiten. Buiten een financiële strop zou dit ook betekenen dat onze medewerkers op straat komen te staan. Door het leveren van maatwerk helpt verhuurder OCP ons door deze moeilijke tijd en zien wij de toekomst weer met vertrouwen tegemoet.”



Victor van Bommel, CEO van OCP “In deze uitzonderlijke tijden bieden wij maatwerk oplossingen voor getroffen huurders. Wij geloven in de maatschappelijke impact van Happy Tosti en daarom zijn wij samen op zoek gegaan naar een passend partnership. Door een huurkorting te geven voor het aantal medewerkers van Happy Tosti met een arbeidsbeperking slaan we twee vliegen in 1 klap. De banen van de medewerkers van Happy Tosti zijn gegarandeerd en wij behalen rendement in de vorm van maatschappelijke impact.



Maatschappelijke impact - Happy Tosti verwacht door deze deal de komende jaren negen medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst te hebben in haar vestiging in Amsterdam. De maatschappelijke winst van negen medewerkers met een arbeidsbeperking aan het werk is een veelvoud van de gegeven huurkorting. Deze medewerkers blijven buiten het vangnet van de sociale zorg en hierdoor profiteert de belastingbetaler indirect mee van deze deal.



Over Happy Tosti - Happy Tosti is een lunchrestaurant keten. Bij Happy Tosti werken meer dan 120 medewerkers met en zonder arbeidsbeperking. Het merendeel van de medewerkers heeft een arbeidsbeperking zoals bijvoorbeeld autisme, borderline, lichamelijke aandoeningen en auditieve- of visuele beperkingen. Inmiddels zijn er 7 filialen in Nederland en heeft Happy Tosti ook een eigen bakkerij.



Over Orange Capital Partners - Orange Capital Partners is een Nederlandse investerings maatschappij actief in woningen en winkels. Orange Capital Partners heeft 40 medewerkers in haar kantoren in Amsterdam en Dublin.