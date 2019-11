Danone Nederland blij met keuze voor Nutri-Score 

Danone Nederland is verheugd dat staatssecretaris Blokhuis zijn voorkeur heeft uitgesproken voor het Nutri-Score voedingslogo.De invoering van Nutri-Score past binnen de visie van Danone om gezondere eet- en drinkgewoontes te stimuleren. Om die reden hebben wij eerder al in onder andere Frankrijk, België en Duitsland, waar de overheid ook voor Nutri-Score koos, onze producten van het Nutri-Score logo te voorzien.We hebben begrip voor de wens van de staatssecretaris om aanvullende Nederlandse deskundigheid in te brengen om het systeem te optimaliseren waar nodig.Op basis van de ervaringen van Danone met Nutri-Score in andere EU-landen, vraagt Danone Nutri-Score zo snel mogelijk in te voeren. Hoe sneller de consument een gezonde keuze kan maken op basis van een eenvoudige score over de nutritionele voedingswaarde van een product, hoe beter.

Met merken als Activia, Light en Free, Actimel, Hüttenkäse, Oikos en Danio is Danone een belangrijke speler op de Nederlandse zuivelmarkt. De Nederlandse zuiveldivisie van Danone stelt bijna 50 mensen te werk. Danone heeft als missie om gezondheid te brengen via voeding naar zoveel mogelijk mensen en is een van ’s werelds meest toonaangevende voedingsbedrijven. Uitgebouwd rond de divisies verse zuivel- en plantaardige producten, water en specialized nutrition, wil Danone mensen inspireren om gezonde en meer duurzame eet-drinkgewoontes aan te nemen, in lijn met haar “One Planet. One Health”-visie. Deze weerspiegelt de overtuiging dat de gezondheid van mens en planeet, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Danone telt 100.000 medewerkers, is actief op meer dan 120 markten en genereerde in 2018 een omzet van 24,7 miljard.



