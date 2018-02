Omzetgroei van 1,8% voor supermarkten in januari

30% Nederlandse huishoudens in grensgebied koopt in buitenland



Amstelveen, 9 februari 2018 – De supermarktomzet is in januari gestegen met 1,8% naar € 3,38 miljard (€ 3,32 miljard in januari 2017). Per kassabon werd er in januari 5,6% meer afgerekend maar er werden minder kassabonnen uitgegeven (-3,6%).



3 op de 10 Nederlandse huishoudens, die in de gemeenten in het grensgebied wonen, heeft het afgelopen jaar ook levensmiddelen in het buitenland gekocht. Gemiddeld kochten ze op jaarbasis 1 keer per maand in het buitenland en per bezoek werd er € 35,74 uitgegeven.



Vooral in het grensgebied met Duitsland gaat er veel omzet over de grens. Bijna 4 op de 10 huishoudens in het Duitse grensgebied doet gemiddeld 13,7 keer per jaar boodschappen over de grens. Per bezoek wordt er € 35,45 uitgegeven. Nederlanders die in de grensstreek met België wonen, doen slechts 5 keer per jaar boodschappen over de grens. Buiten het grensgebied zien we een daling in het aantal huishoudens (12%) dat over de grens koopt (13,6% in 2016).



Er wordt nog steeds veel drank zoals wijn, bier en frisdrank over de grens verkocht maar de omzet in deze categorie is wel gedaald. In de categorie ongekoelde zuivel zien we wel een toename in de besteding over de grens.