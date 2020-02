Vanavond kaartverkoop Jandino's nieuwe outdoorfestival van start

Hét moment waarvoor fans van I Love Urban in de digitale rij liggen is vanavond: donderdag 27 februari 19.00 uur. Op dat moment gaat de eerste ronde van de kaartverkoop van start van in totaal slechts 10.000 tickets. Die zijn voor de allereerste editie van Jandino’s I Love Urban outdoor music festival op 18 juli in het Rotterdamse Oeverpark. Comedian en organisator Jandino Asporaat: “Eindelijk komt mijn grote wens uit. Al jaren wil ik op mijn eigen outdoor festival dansen met mijn publiek.”



I Love Urban bezoekers mogen een droomfestival verwachten dat overdag plaatsvindt op zaterdag 18 juli 2020 in het Oeverpark te Rotterdam. Met de beste artiesten van dit moment, een adembenemend uitzicht op heel Rotterdam vanuit het reuzenrad, een internationaal food court, een zomers decor en een mega vuurwerkshow als eindknaller.



Jandino Asporaat legt de lat steeds hoger. Na uitverkochte shows in onder andere De Kuip (in 2017 met Najib Amhali) en in Rotterdam Ahoy is dit outdoor festival een van zijn grootste projecten voor 2020. Al drie jaar is Jandino gastheer op zijn eigen I Love Urban festival in een uitverkocht Ahoy. De laatste editie indoor in Ahoy trok zo’n 15.000 bezoekers.



Op zijn eerste outdoor editie wil Jandino echter een exclusieve, intieme sfeer scheppen met een zomers festivalgevoel en veel bewegingsruimte voor slechts 10.000 bezoekers. Het groene Rotterdamse Oeverpark wordt daarvoor omgetoverd tot een van de mooiste plekken in de stad Rotterdam. Gezien de grote populariteit van de indooredities, zullen de kaartjes voor I Love Urban outdoor music festvial naar verwachting snel worden uitverkocht.



Jandino Asporaat over I Love Urban outdoor music festival:



“Het moet een droomplek worden, een festival waarop mijn gasten voortdurend worden verrast, plezier hebben met hun vrienden en waar we mooie/nieuwe herinneringen creëren. De sfeer op I Love Urban is altijd goed met zoveel mooie, blije mensen uit veel culturen bij elkaar. Ik ben supertrots dat we in Rotterdam met zo’n leuk en mooi publiek nu overdag het mooiste urban feest van Nederland mogen geven.



Oeverpark Rotterdam zaterdag 18 juli 13.00-23.00 uu



Kaartverkoop start donderdag 27 februari om 19.00 uur via www.iloveurban.com



Minimum leeftijd: 18 jaar