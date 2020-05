Hulpisonderweg.com: 100 marketeers klaar om MKB belangeloos te helpen

Amsterdam, 7 mei 2020 - Door de coronacrisis hebben MKB-bedrijven een zware klap gekregen en is het bereiken van hun bestaande en nieuwe klanten een grote uitdaging geworden. Om hen bij te staan, richtten twee marketingvrienden zo’n veertien dagen geleden een online platform op om deze bedrijven te helpen. Inmiddels kent het platform https://www.hulpisonderweg.com talloze aanbiedingen van meer dan 100 marketeers om ondernemers in Nederland en België te helpen. Elke dag worden ondernemers geholpen en komen er nieuwe hulpaanbiedingen bij. Het initiatief wordt gesteund door de nationale marketinginstituten NIMA (Nederlands Instituut voor Marketing), BAM (Belgian Association of Marketing) en ICC (International Chamber of Commerce).



Hulpisonderweg.com is een online platform waarop marketeers uit Nederland als België belangeloos hun kennis en kunde aanbieden voor MKB-bedrijven die het zwaar hebben. Zij helpen de bedrijven met marketinguitdagingen zoals het communiceren met bestaande klanten, klanten aantrekken via sociale media, het inzetten van nieuwe kanalen, verbeteren van klantbeleving op webshops, etc...



Virtuele luchtbrug

#hulpisonderweg is een virtuele luchtbrug voor marketingdiensten waar ondernemers eenvoudig en snel in contact kunnen komen met hulpvaardige marketeers. Omdat marketeers eenvoudig op afstand kunnen helpen, vormt dit een kans voor ondernemers om de nodige hulp te krijgen zowel tijdens als na de coronacrisis. Het platform werkt volgens het ‘Marktplaatsprincipe’: vraag en aanbod. Het gebruik van het platform is gratis voor de hulpverleners als de hulpbehoevenden en blijft bestaan zolang er behoefte aan is. Alle aanbiedingen en aanvragen worden gescreend voordat ze geplaatst worden.



Tijd = waarde filosofie

Het platform is gebaseerd op de tijd = waarde filosofie. Deze gedachte gaat uit van het feit dat iedereen evenveel tijd krijgt in één dag, of je nu CEO bent of pas een paar jaar ervaring hebt. Hoe we die tijd besteden, bepaalt de waarde van onze dag. Daarom wordt er op dit platform ook niet gewerkt met tarieven voor diensten, maar spreken we puur van tijd als valuta. Een marketeer biedt bijvoorbeeld 1 uur van zijn/haar tijd aan iemand die hulp nodig heeft. Dat lijkt misschien niet veel, maar het juiste advies of net dat zetje in de goede richting maakt vaak een groot verschil voor Mkb-bedrijven die dit hard nodig hebben.



100+ hulpaanbiedingen

De afgelopen twee weken is er actief gecommuniceerd naar marketeers in Nederland en België waardoor de hulpaanbiedingen zijn binnengestroomd. De teller voor hulpaanbiedingen staat nu boven de 100, en elke dag komen er nieuwe aanbiedingen bij. In de tussentijd zijn al meerdere ondernemers geholpen. De pijlen van #hulpisonderweg zijn nu gericht op de ondernemers van MKB-bedrijven die de hulp hard nodig hebben. Ze zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden op het platform en hun hulpvraag te plaatsen óf direct contact op te nemen met een marketeer door te reageren op de hulpaanbiedingen. Verder kunnen ambassadeurs en bedrijven die zich geraakt voelen door dit initiatief een warm welkom verwachten. Ze worden vermeld met logo en bedrijfsnaam in ruil voor het delen van de boodschap en het actief inschakelen van hun netwerk.