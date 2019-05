TrackJack al tien jaar disruptief

Brutale nieuwkomer pakte snel toppositie in GPS-markt



BERGSCHENHOEK – TrackJack Europe B.V., specialist in kilometerregistratie, GPS track & trace en fleetmanagement-oplossingen, viert deze maand zijn tienjarig jubileum. Met een disruptieve aanpak en meer dan 50.000 aansluitingen sinds de oprichting in 2009 is TrackJack erin geslaagd de voorheen ondoorzichtige en prijzige GPS-markt open te breken.



Het veroveren van de markt – TrackJack behoort inmiddels tot de grootste spelers in Nederland – ging opmerkelijk snel. Zo was er amper twee jaar na de oprichting al een samenwerking met Deutsche Telekom en haalde de aanbieder van GPS-oplossingen in 2013 het landelijke nieuws met een item in Editie NL (RTL). In 2014 had TrackJack al ruim 25.000 objecten voorzien van zijn producten. Die snelle groei van de brutale nieuwkomer leidde in 2015 tot een finaleplaats voor de prestigieuze Erasmus Innovatie Award van INSCOPE (Erasmus Research Institute of Management).



Vechtersmerk



Al tien jaar ligt de focus van TrackJack op de drieslag innovatie, betaalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Een bewuste keuze, vertelt CEO Sander de Potter. “We zijn van begin af aan een vechtersmerk geweest. Ons inziens is dat hard nodig, omdat de markt voor GPS-oplossingen een ondoorzichtige is. Doordat wij grote volumes produceren, scherp inkopen en genoegen nemen met een kleine marge, hebben we in relatief korte tijd een stevige positie kunnen verwerven.”



Samenwerking



De samenwerking met vooraanstaande partijen zoals MultiTankcard en MoveMove, aanbieders van tank- en mobiliteitspassen, en belangenorganisaties zoals ZZP Nederland en Vereniging Zakelijke Rijders, heeft de groei nog een extra impuls gegeven. Inmiddels heeft TrackJack ruim 50.000 aansluitingen verzorgd. Het bedrijf bedient een brede doelgroep: van zzp’ers tot wagenparken van duizenden auto’s. Magazine De Zaak betitelde TrackJack als één van betere apps voor kilometerregistratie. De Potter: “We kunnen met trots zeggen dat onze propositie is aangeslagen en dat we één van de grotere merken van Nederland zijn geworden.”



Kortingen



Het tienjarig jubileum van TrackJack wordt gevierd met kortingen voor klanten. Zij kunnen met 30 procent korting een GPS-gadget aanschaffen bij het bedrijf Spotter. Dit trendy consumentenmerk levert onder meer GPS-trackers en horloges voor kinderen, senioren en spullen.



Over TrackJack



TrackJack is specialist in GPS-oplossingen. Met ruim 50.000 aansluitingen is TrackJack een van de grootste spelers in rittenregistraties, track & trace en fleetmanagement in Nederland. TrackJack heeft het Keurmerk voor Ritregistratiesystemen van de Belastingdienst. Meer informatie op www.trackjackeurope.com