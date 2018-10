Vanaf vandaag: Nieuwe online cursus voeding en kanker

Over de laatste stand van de wetenschap over voeding en kanker online leren. Dat kan vanaf vandaag met de nieuwe online cursus Nutrition and Cancervan Wageningen University & Research in samenwerking met o.a. het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Met deze cursus wordt essentiële kennis over de rol van voeding bij de preventie en overleving van kanker wereldwijd aangeboden.



In de nieuwe MOOC (Massive Open Online Course) getiteld Nutrition and Cancerleren deelnemers welke rol voeding en leefstijl spelen bij het ontstaan en de progressie van kanker. Belangrijk in deze cursus is ook het wetenschappelijk bewijs ten grondslag aan de nieuwe richtlijnen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds voor kankerpreventie die eind mei 2018 bekend zijn gemaakt.



Verder wordt in de online cursus door experts stilgestaan bij onder andere de volgende onderwerpen:



· Opzet van onderzoek naar het verband tussen voeding en kanker.



· Risicofactoren voor kanker in voeding en leefstijl.



· De wijze waarop voeding invloed kan hebben op het ontstaan van kanker.



· Richtlijnen voor kankerpreventie voor het grote publiek.



· De rol van voeding na diagnose kanker.



· Het belang van goede en eenduidige communicatie over kankerpreventie richting het grote publiek.



De cursus brengt de kennis uit verschillende disciplines samen met aandacht voor de complexiteit van de relatie tussen voeding en kanker. Het benadrukt ook het belang van wetenschappelijk onderzoek en de vertaling van bevindingen naar kennis die essentieel is voor de preventie en overleving van kanker. Dat is erg nodig, want 1 op de 2 mannen en 1 op de 3 vrouwen in Nederland krijgt ooit kanker.



Deze cursus (geheel Engelstalig) is vooral nuttig voor professionals (in opleiding) uit verschillende vakgebieden die verband houden met voeding of oncologie (bijv. diëtisten, gezondheidsbeleidsmakers, artsen, zorgverleners, voedingsvoorlichters, en voedingswetenschappers). Maar in principe kan iedereen die interesse heeft in het onderwerp voeding en kanker de cursus volgen.



Vanaf vandaag tot en met 22 november 2018 kan de cursus Nutrition and Cancer van Wageningen University & Research op de website www.edx.org gevolgd worden. De cursus bestaat uit vijf modules. Vier modules zijn gratis te volgen, de vijfde module is voor deelnemers die het gecertificeerde programma volgen. In die laatste module leren deelnemers meer over het belang van goede en eenduidige communicatie over kankerpreventie richting het grote publiek. Meer informatie is te vinden op www.edx.org/course/nutrition-and-cancer



Nadia Ameyah, directeur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: “Wij zijn ontzettend blij met de nieuwe cursus. Een van de hoofdactiviteiten van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is gezondheidsvoorlichting op basis van solide wetenschappelijk bewijs. Het team van experts van Wageningen University & Research heeft een prachtige oplossing ontwikkeld waarmee de kennis over voeding en kanker toegankelijk gemaakt wordt. We hopen dat hiermee de kennis uit onderzoek verder in de praktijk zal worden gebracht met als doel minder kanker, meer kans op overleving en een betere kwaliteit van leven tijdens en na kanker door gezonde voeding en leefstijl.”



Prof. dr. ir. Ellen Kampman, Hoogleraar Voeding en Ziekte aan Wageningen University & Research, en één van de docenten: “Voeding en leefstijl spelen een grote rol bij de preventie van kanker. Hier is veel wetenschappelijk bewijs voor. Er is – en wordt echter veel minder onderzoek gedaan naar de rol van voeding en de progressie van kanker. Toch komt er steeds meer bewijs dat gezonde voeding een gunstige rol kan spelen bij chronische of voormalige kankerpatiënten. In de cursus besteden we ook hier aandacht aan.”



Dr. Fränzel van Duijnhoven, Universitair Docent, Wageningen University & Research: "Waarom krijgt de ene persoon kanker en de andere niet? Dat heb ik me altijd afgevraagd. Met onderzoek naar de interactie tussen voeding en genen in relatie tot kanker wil ik een antwoord vinden op deze vraag. In de online cursus bespreken we wat dit type onderzoek inhoudt en hoe het kan bijdragen aan het maken van richtlijnen over voeding."



Dr. Dieuwertje Kok, Onderzoeker, Wageningen University & Research: “Ik ben gefascineerd door DNA methylering. Deze vorm van epigenetica speelt een belangrijke rol bij het aan- en uitzetten van genen. Wat dit onderwerp zo bijzonder maakt is dat veel epigenetische kenmerken beïnvloed worden door voeding, leefstijl en andere factoren. In de online cursus zullen we specifiek aandacht besteden aan de rol van folaat en andere B-vitaminen in relatie tot DNA methylering en kankerrisico."