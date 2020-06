Wintershall Noordzee voegt nieuwe gasproductie aan portfolio toe

- 2de Sillimanite productieput opgestart





Rijswijk. Wintershall Noordzee B.V. (een joint venture van Wintershall Dea GmbH en Gazprom EP International) is succesvol gestart met gaswinning uit de D12-B2 put, de tweede put in het ‘Sillimanite’ gasveld. Het veld is in juni 2015 ontdekt en strekt zich uit over het Engelse en het Nederlandse Continentale Plat. Het bevindt zich op ongeveer 200 kilometer uit de kust van Den Helder. “Dit is de tweede succesvolle productieput in dit bijzondere gasveld,” zegt Robert Frimpong, Managing Director van Wintershall Noordzee B.V. “Het produceert zoals we vooraf ingeschat hadden en is daarmee een welkome aanvulling op de eerste put die eerder dit jaar in productie is genomen.”



Booractiviteiten in uitdagende tijden



Begin februari is Wintershall Noordzee begonnen met het boren van de tweede Sillimanite productieput. Kort daarna werd de wereld geconfronteerd met de uitdagingen veroorzaakt door COVID-19. “Niemand had kunnen voorzien welke impact de uitbraak van COVID-19 op onze activiteiten zou hebben. Echter, door ons snel aan te passen aan de nieuwe realiteit en de inzet van iedereen die bij dit project betrokken was, zijn we erin geslaagd om ook deze nieuwe put zonder incidenten en binnen budget en tijdschema in gebruik te nemen,” aldus Robert Frimpong.



Wintershall Noordzee heeft voor de ontwikkeling van het Sillimanite gasveld de Maersk Resolve-boorinstallatie aangetrokken. Het geproduceerde gas uit de D12-B2-put wordt via de nieuw aangelegde 12 kilometer lange pijpleiding getransporteerd. Deze pijpleiding verbindt het D12-B-platform met het bestaande D15-A-productieplatform (operator Neptune), beide gelegen in Nederlandse wateren. Van daaruit wordt het gas via de NGT (Noordgastransport B.V.) pijpleiding naar de wal getransporteerd.



De booractiviteiten gaan door



Wintershall Noordzee heeft verdere plannen met het Sillimanite-veld. Nu de booractiviteiten van de eerste twee productieputten zijn afgerond, boort het bedrijf momenteel de Sillimanite South exploratieput. Na de succesvolle tweede boring heeft Wintershall Noordzee samen met Maersk Resolve er alle vertrouwen in dat ook deze boring met succes zal worden volbracht. Als alles volgens plan verloopt, kan deze derde put in het vierde kwartaal van dit jaar gas produceren.



“In de zuidelijke Noordzee ervaren we echter een steeds uitdagender investeringsklimaat met nieuwe exploratieactiviteiten op een record laag niveau. Het verbeteren hiervan is dan ook cruciaal om het succes van de Nederlandse E&P-sector veilig te stellen. Het vereist desalniettemin verbeterde voorwaarden die exploratie en ontwikkeling, en het onderhoud van de infrastructuur ondersteunen. Dit is essentieel voor de energietransitie”, zegt Robert Frimpong.



Over Sillimanite



Het Sillimanite gasveld bevindt zich op het Engelse en het Nederlandse Continentale Plat, in vergunningblok 44/19a aan Britse zijde en blokken D12a en D12b aan Nederlandse zijde. In juli 2018 is een verdrag tussen de Britse en Nederlandse regeringen in werking getreden ten behoeve van de exploitatie van het veld.



Partners in de Sillimanite ontwikkeling zijn - naast operator Wintershall Noordzee B.V. (39,7%) - EBN B.V. (25%), Gazprom International UK Ltd (19,9%), ONE-Dyas (7,9%) en Neptune (7,5%).



Wintershall Noordzee B.V.



Wintershall Noordzee B.V., gevestigd in Rijswijk, werd opgericht in 1965 en is een joint-venture tussen Wintershall Dea GmbH (50%) en Gazprom EP International B.V. (50%). Wintershall Noordzee is een van de grootste producenten van aardgas op het Nederlandse continentaal plat en exploiteert 17 productieplatforms en 4 onderzeese installaties in de Nederlandse, Engelse, Duitse en Deense sector van de Noordzee.