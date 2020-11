Doekle Terpstra blijft nog vier jaar voorzitter van Techniek Nederland

Doekle Terpstra is ook de komende vier jaar het gezicht van Techniek Nederland. De Ledenraad van de techniekkoepel stemde vandaag unaniem vóór de herbenoeming van de voorzitter. Volgens Terpstra is de toekomst van de technieksector florissant. ‘Op korte termijn zijn er zorgen door de coronacrisis. Maar daarna heeft geen enkele sector zoveel perspectief als de techniek. Techniek is onmisbaar bij de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Denk aan het klimaat, aan de zorg en aan de bereikbaarheid van onze steden.’ De tweede termijn van Terpstra gaat in op 1 februari 2021.



Coronacrisis en klimaat



Doekle Terpstra ziet voor de volgende termijn van zijn voorzitterschap twee belangrijke thema’s; de coronacrisis en het klimaat. Die onderwerpen staan volgens de voorzitter van Techniek Nederland niet los van elkaar. Op korte termijn wil hij de installatiebranche en de technische detailhandel zo goed mogelijk door de crisis loodsen. Terpstra: ‘De orderportefeuilles van onze leden zijn nog redelijk op peil, maar we kijken bezorgd naar 2021. Extra investeringen in verduurzaming van de gebouwde omgeving, de infra en de industrie kunnen de effecten van de coronacrisis beperken. Als we nú investeren, werken we aan de doelen van het Klimaatakkoord en creëren we tegelijkertijd werkgelegenheid.’



Vertrouwen van de leden



Terpstra is verheugd over het vertrouwen dat hij krijgt van de leden. ‘We hebben de afgelopen tijd veel bereikt. Techniek staat hoog op de agenda, onze zichtbaarheid is fors toegenomen.’ De komende vier jaar wil Terpstra nóg meer dan nu al het geval is de verbinding zoeken met andere partijen. Hij verwacht met constructieve ideeën veel voor elkaar te kunnen krijgen in Den Haag, in de regio’s én in Brussel. ‘Met onze oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoeken we naar common ground bij de overheid en bij maatschappelijke organisaties. Zo kunnen we het verschil maken.’