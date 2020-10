'Ook Nederland moet af van bladblazer'

Dit is een expertquote van Maarten Bruns van IVN Natuureducatie, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Vlaanderen doet bladblazers in de ban | ANP



Vlaanderen maakte vorig jaar oktober al bekend haar ruim 300 gemeenten te verbieden nog langer gebruik te maken van de vervuilende tweetakt bladblazer. Het is inmiddels hoog tijd dat Nederland onze zuiderburen volgt en meer dan dat: voor thuisgebruik moet de bladblazer helemaal in de ban.



De bladblazer is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook voor de natuur en biodiversiteit. Het apparaat blaast het leven uit planten en dieren. Het is funest voor insecten, egeltjes en bodemdiertjes als iedereen nu zijn achtertuin gaat leegblazen en alle bladeren in de kliko gooit. Die bladeren zijn van levensbelang voor die beestjes. Pak dus gewoon een hark, maar laat de bladeren in de border liggen. Dan heb je bovendien gratis compost, die goed is voor je planten en helpt om je tuin in deze hete zomers te beschermen tegen uitdroging.



De enige reden waarom er op sommige plaatsen wel blaadjes weggeblazen moeten worden, is de verkeersveiligheid. Je wilt natuurlijk niet dat er ongelukken gebeuren, maar maak op deze plekken dan tenminste gebruik van de elektrische variant.



Maarten Bruns is Programmamanager bij IVN Natuureducatie.