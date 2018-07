Zorgbalans haalt opnieuw verpleegkundigen uit het buitenland

Bijna een jaar geleden verwelkomde Zorgbalans de eerste gediplomeerde verpleegkundigen uit Spanje en Italië. Inmiddels wordt een tweede groep verpleegkundigen klaargestoomd voor een baan bij Zorgbalans. Deze zomer, als het taalniveau voldoende is, komen zij naar Haarlem om in de thuiszorg te werken. Zo probeert Zorgbalans het gat op de arbeidsmarkt in de zorg te dichten.



Solliciteren naar een nieuw leven



Komend jaar zullen er honderden nieuwe medewerkers gevonden moeten worden om te voorzien in de groeiende zorgvraag. ‘We pakken dan ook alle kansen aan om mensen die graag bij ons willen werken, naar ons toe te trekken’, zegt Norma Voos, HR-adviseur bij Zorgbalans. ‘Het is tegelijk een dankbare taak, want je biedt mensen weer een toekomst.’ De gediplomeerde verpleegkundigen voldoen aan alle Nederlandse eisen, maar in hun eigen land liggen de banen in de zorg niet voor het oprapen. Daar krijgen ze soms een baan voor een paar dagen en staan dan weer op straat.



Intensieve begeleiding



Net als vorig jaar, heeft Zorgbalans samengewerkt met EMTG (European Multi Talent Group). Zij bemiddelen niet alleen, maar bieden ook een intensieve cursus Nederlands aan op hun taalschool in Spanje. Om de stap kleiner te maken en alles achter te laten om hier een nieuw bestaan op te bouwen, worden de verpleegkundigen op allerlei manieren ondersteund. Zo zijn de verpleegkundigen die vorig jaar naar Nederland zijn gekomen, meegegaan op werkbezoek naar Spanje. Zij wisselden hun ervaringen uit en vertelden hoe een werkdag in de thuiszorg er uitziet, met welke systemen Zorgbalans werkt en welke eHealth-oplossingen er worden ingezet in de wijk.



Dit jaar wordt er nog meer tijd vrij gemaakt om de nieuwe collega’s op te vangen. ‘Ze kennen ons land en zorgstelsel niet en de Nederlandse taal is natuurlijk lastig. Ga maar een indicatie afgeven of een zorgplan doorwerken’, aldus Norma Voos. Daarom helpt Zorgbalans de nieuwe collega’s woonruimte te zoeken, ze wegwijs te maken in de stad en bij de aanvraag van bijvoorbeeld een zorgverzekering. ‘Het zijn leuke, jonge en gemotiveerde mensen met verschillende achtergronden. Daar kunnen wij ook weer van leren. Wij kijken uit naar hun komst!’, sluit één van de verpleegkundigen van vorig jaar het werkbezoek af.