Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds samen HandicapNL

Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds bundelen hun krachten en heten vanaf maandag 16 april: HandicapNL. Voortaan zal HandicapNL hét fonds zijn dat mensen met een handicap en hun naasten sterker maakt om volwaardig mee te doen in de maatschappij. HandicapNL zet zich in om deze mensen meer regie over hun eigen leven te geven en spant zich daarnaast in om een samenleving te creëren die eerlijke kansen voor iedereen biedt.



Eenzaamheid, weinig eigen regie en overbelasting van mantelzorgers



Nederland kent ruim 2 miljoen mensen met een fysieke, verstandelijke of meervoudige beperking. Hoe divers de handicaps ook zijn, de alledaagse problemen vertonen veel overeenkomsten. Zo voelt 63 procent van de mensen met een handicap zich eenzaam, oftewel 1,5 miljoen mensen. En zijn ze twee keer zo vaak werkeloos als mensen zonder handicap. Andere voorbeelden zijn ook: weinig eigen regie, overbelasting van familie en mantelzorgers en ingewikkelde regelgeving.



Het heft in eigen hand



HandicapNL wil dat mensen met een handicap écht volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Daniëlle Schutgens, directeur van HandicapNL: “Wij willen een maatschappij waarin mensen met een handicap zo goed mogelijk in staat worden gesteld om eigen keuzes te maken. We willen hen weerbaarder en zichtbaarder maken.” Daarom ondersteunt HandicapNL projecten die mensen met een handicap helpt het heft in eigen handen te nemen en zo hun eigen regie en zelfvertrouwen vergroten, zoals rolstoeltrainingen en woongroepen. Familieleden en mantelzorgers helpt HandicapNL middels projecten die meer balans creëren tussen draaglast en draagkracht. Nu krijgt 60 procent van de ouders van een kind met een handicap een burn-out. HandicapNL wil hen helpen met bijvoorbeeld logeerweekenden, het Gebaar van Waardering of kennisuitwisseling voor lotgenoten.



Eerlijke kansen voor iedereen



Ook vindt het nieuwe fonds dat sociale contacten leggen en houden makkelijker eenvoudiger en veiliger moet kunnen. Schutgens: “Veel gebouwen in Nederland, maar ook bijna alle overheidswebsites zijn nog steeds slecht toegankelijk. Ruim 9 op de 10 van de gemeentelijke websites is niet toegankelijk. Als je bedenkt dat veel voorzieningen voor mensen met een handicap op gemeentelijk niveau geregeld worden, kán dat toch niet? Ook de sociale toegankelijkheid van Nederland is nog veel te laag. Men roept wel ‘iedereen moet mee kunnen doen’. Maar het blijft veelal bij roepen. Echte eerlijke kansen en passende mogelijkheden, bijvoorbeeld om te kunnen werken, sporten en uitgaan, zijn er nog bar weinig.” HandicapNL vraagt aandacht voor deze problemen en steunt projecten die een positieve bijdrage aan de oplossing bieden.