De Lokalist: Alles van jouw lokale winkeliers met 1 bestelling in huis

Zeist 1 september 2020 – Afgelopen zaterdag 29 augustus ging De Lokalist letterlijk de straat op in Zeist om te laten zien wie ze zijn, te vertellen wat ze doen en waarom ze er zijn… en niks is leuker dan dit te doen met een ambachtelijk rijtuig en eigen medewerkers in chauffeurs-outfit. Ze gaven een korte uitleg waarna er een tasje werd overhandigd met lekkernijen van aangesloten winkeliers. Want lokale winkeliers zijn nu gezamenlijk online vertegenwoordigd op Lokalist.nl en zo hebben ze de mogelijkheid om hun producten online te presenteren aan alle consumenten in Zeist en omgeving. Consumenten kunnen nu online winkelen bij meerdere bekende lokale winkeliers en krijgen alles gecombineerd tot 1 bestelling thuisbezorgd. Heel makkelijk als er even geen tijd is, het slecht weer is of men geen zin heeft in een wachtrij in een winkel.



Online bestellen heel gemakkelijk



Consumenten kunnen op basis van zijn/haar postcode winkelen bij meer dan 25 bekende winkeliers in Zeist en omgeving en dit worden er per week meer. Vervolgens worden de favoriete producten van de bekende winkeliers in de digitale draagtas gestopt en kan, na betaling via iDeal, de bestelling vanaf € 3,95 worden thuisbezorgd. Het bezorgmoment is zelf te bepalen door één van de 7 tijdvensters te kiezen, maandag tot en met zaterdag, en op de dag vóór bezorging volgt er een mail waarin vermeld wordt binnen welk uur daadwerkelijk geleverd gaat worden en is de bezorger zelfs live te volgen.



Kwaliteitsproducten, thuis of op je werk



Alle wekelijkse boodschappen zijn nu dus gemakkelijk online te bestellen en daarmee blijft iedereen de lokale winkeliers steunen. En stel dat binnenkort een verjaardag gevierd gaat worden, hoe makkelijk zal het dan zijn om al deze producten in 1x thuisbezorgd te krijgen. Bestellen ouders is ook mogelijk, aangezien de boodschappen ook op een ander adres geleverd kunnen worden. Daarnaast kunnen alle MKB-organisaties ook de lokale collega’s steunen door voor het bedrijf, koffie, fruit, lunch ofwel belegde broodjes en borrelplankjes te bestellen en te laten bezorgen door De Lokalist.



Wie zitten achter De Lokalist?



De Lokalist is opgezet door ondernemers Paul van Straaten en Richard Nederlof en hebben het Verstaxi-concept opgepakt en in een andere vorm voortgezet.



“Wij ondersteunen lokale winkeliers, producten en boeren op het gebied van marketing en logistiek om gezamenlijk online te kunnen concurreren met de grote (online) supermarkten” vertelt Paul van Straaten ons, voormalig eigenaar van Van Straaten Post. “Eind juni 2020 ben ik samen met Richard gestart en inmiddels hebben we een compleet nieuwe website staan en groeien het aantal consumenten en winkeliers met de dag, dat is mooi om te zien. Met een team van enthousiaste en leuke mensen is elke discipline, van IT en marketing tot ervaren chauffeurs, goed vertegenwoordigd. Dit concept heeft alleen maar kans van slagen als je het met de juiste mensen en middelen goed en 100% neerzet. Enthousiaste winkeliers en consumenten zijn het belangrijkste voor ons. We zetten De Lokalist nu op de kaart in Zeist en omgeving en hebben zeker plannen om snel uit te breiden.”



Nu al veel keus: voor elk wat wils



Momenteel is er bij deze winkeliers te bestellen: Bakker Albert, Klumper Kaas & Delicatessen, Bakkerij Neplenbroek, Kwaliteitsslagerij Zweistra, Biologische slager Wim Kok, Landwinkel De Hooierij, çorum Turkse Levensmiddelen, Simon Lévelt Koffie & Thee, De Notenwinkel van Zeist, Slagerij van Dolder, Dutch Brewery and Beer Trading, Slijterij-Wijnhandel Ossendrijver, Fred Dalhuisen Groente en Fruit, Toko Ibuku, Groente en Fruit Ararat, Vishandel Vossole, Groentelein, Visspecialist C-Vis, Kaashuys De Traay, Wijnwinkel De Proeftafel en Kipspecialist Jan Broer. Op korte termijn sluiten onder andere ook Landwaart Culinair uit Maartensdijk en Slagerij Van Loo uit De Bilt aan.



Neem ook een kijkje op Lokalist.nl



Wie vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit artikel, kan contact opnemen via info@lokalist.nl of telefonisch via 085-222 7777.