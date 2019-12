Van Galen Klimaattechniek B.V. gaat over naar Van Dorp

Zoals bekend is Van Galen Klimaattechniek onderdeel van de Van Dorp Groep sinds 2017. Na de oprichting van Van Galen Projectenbedrijf B.V. afgelopen oktober, die binnen de Van Dorp Groep de grote projecten in het westen van het land vanuit Rotterdam faciliteert, maakt Van Galen Klimaattechniek Service en Onderhoud, Beheer en kleine projecten nu de overstap naar Van Dorp.



Van Dorp heeft haar focus op Technisch Beheer en klantspecifiek werk en het fuseren van beide bedrijven is een logisch gevolg. De overgang van Van Galen naar Van Dorp zal gefaseerd plaatsvinden. Vooralsnog is er alleen sprake van een fysieke samenvoeging van Van Galen Wormerveer met Van Dorp Amsterdam en Van Galen Rotterdam met Van Dorp Rotterdam. De administratieve systemen van de beide bedrijven worden begin volgend jaar op elkaar aangesloten. Wel zal de naam Van Galen Klimaattechniek voor de overgangsperiode per 1 januari 2020 tot in de loop van 2020 worden gewijzigd in Van Dorp Klimaattechniek B.V.



In de loop van 2020 zal Van Dorp Klimaattechniek B.V. daadwerkelijk fuseren met Van Dorp Installaties B.V. Vestigingsdirecteur Kees de Vries van Van Dorp Amsterdam en Regiodirecteur Patrick Brunn van Van Dorp Rotterdam zijn blij met de komst van hun nieuwe collega’s die met hun komst de nodige kennis en kunde meebrengen bij deze samenvoeging.



Van Galen Wormerveer is al verhuisd naar de vestiging Van Dorp Amsterdam en tijdens het kerstreces gaat Van Galen Rotterdam verhuizen naar de vestiging Van Dorp Rotterdam.