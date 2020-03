Coronakrant voor werkgevers

Het nieuwe coronavirus (COVID-19) dreigt Nederland plat te leggen. Medewerkers zijn ziek of werken (verplicht) thuis. Werkgevers zitten met de handen in het haar hoe ermee om te gaan. Vandaag lanceert Brabants familiebedrijf Driessen Groep de Coronakrant. Een gratis online platform voor ondernemers en werkgevers met een verzameling van kennis en ervaringen als gevolg van het coronavirus, speciaal voor werkgevers in Nederland.



De Coronakrant is een online platform voor ondernemers en werkgevers om kennis en ervaringen met elkaar te delen in plaats van allemaal zelf het wiel uit te moeten vinden. Het is een online ontmoetingsplek met columns, informatieve artikelen, interviews en praktijkverhalen- en voorbeelden over de gevolgen van het coronavirus op Nederlandse werkgevers en ondernemers. Het doel? Elkaar niet infecteren, maar inspireren.



Ik merkte bij mezelf dat ik als (Brabantse) ondernemer en werkgever met best veel vragen zit rondom het coronavirus (of COVID-19). Natuurlijk begrijp en respecteer ik alle richtlijnen die vanuit onder andere het RIVM met ons worden gedeeld, maar ik worstel tegelijkertijd met de vraag hoe wij hier, als werkgevers en ondernemers, zo goed mogelijk persoonlijk en professioneel invulling aan kunnen geven in de praktijk. Hoe interpreteren we bepaalde richtlijnen en hoe passen we ze toe in de praktijk? Het coronavirus is iets nieuws en onbekends én raakt ons werkgevers allemaal.



Jeroen Driessen, CEO Driessen Groep



De Coronakrant is een initiatief van Driessen Groep. Met de familie van bedrijven verbinden Driessen Groep mens en werk en draagt zo al ruim 25 jaar bij aan het werkgeluk van zoveel mogelijk mensen en organisaties. Het doel van dit online platform is om ondernemers en werkgevers elkaar digitaal te laten ontmoeten en interessante, inspirerende en/of praktische verhalen en tips met elkaar te laten delen.