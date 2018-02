Bruna viert 150 jarig bestaan met voordeel voor de klant

Bruna bestaat 150 jaar en wil dat het komende jaar vooral met de klant en de franchisenemers vieren. De winkelketen bereidt grote en kleine acties voor waar de consument profijt van heeft. Zo moet iedereen kunnen meedelen in het feest. Daarnaast werkt het management van de keten aan de strategie voor de komende jaren, om Bruna niet alleen een lang verleden, maar ook een mooie toekomst te geven.



“We kunnen natuurlijk niet 150 jaar in de toekomst kijken, maar ik zou het liefst roepen ‘op naar de volgende 150!’,” zegt George Steur, Algemeen Directeur van Bruna. “Welke landelijke winkelketen kan nu bogen op zo’n lange historie, echt uniek! Bovendien hebben we het gevoel van de wind in de rug. De financiële resultaten tonen verbetering en met onze nieuwe eigenaar Shared Stories Group zijn we bezig met allerlei projecten, waarover we over niet al te lange tijd meer openheid kunnen geven. We blikken dit jaar terug, maar gaan vooral in volle vaart vooruit.”



Soms dalen, soms toppen, een 150 jaar oud bedrijf heeft het natuurlijk allemaal meegemaakt. Dat was al niet anders in de tijd van de oprichting op 14 februari 1868 door Albert Willem Bruna (24). Hij neemt in Haarlem een boek- en papierhandel annex uitgeverij over en legt zo het fundament voor de grootste boekhandel van Nederland. Aan het begin van de 20ste eeuw krijgen de dan tientallen winkels en uitgever (A.W. Bruna) een eigen beleid en splitsen zich uiteindelijk op.



De koppeling van winkelketen Bruna met een uitgeverij herstelt zich eind vorig jaar. De Shared Stories Group, voorheen VBK Beheer, is inmiddels eigenaar van de aandelen. CEO Wiet de Bruijn: “Ik feliciteer Bruna van harte, een hele prestatie dat een dergelijke keten de tand des tijds heeft doorstaan. Het is een sterk oer-Hollands merk met een naamsbekendheid van bijna 100% en daarop borduren wij voort. De aandacht gaat daarbij uit naar de verbetering van de klantervaring, ongeacht of die in de winkel of online aankopen doet. We zetten in op Bruna als sterkere omnichannel speler, tegemoetkomend aan de eisen van de tijd waarin wij nu leven.”



In het feestjaar kunnen klanten profiteren van een veelheid aan aanbiedingen, van boeken en tijdschriften tot spellen en (kantoor)apparaten. Ook is vanaf week 14 een grote premium-actie gepland, met een figuurtje dat onlosmakelijk verbonden is met de naam Bruna. Daarnaast kunnen de volgers van de social kanalen van de keten rekenen op grote weggeefacties. ‘Bruna 150 jaar’ loopt af op 13 februari 2019.