Overheid moet meer technologie inzetten bij voldoen belastingplicht

Belastingautoriteiten wereldwijd zouden meer kunnen doen om de potentie van nieuwe technologie te gebruiken om de administratieve lastendruk voor belastingbetalers te verminderen. Ook de Nederlandse belastingdienst kan hier enkele stappen maken. Dat blijkt uit het rapport Paying Taxes 2019, een onderzoek van PwC en de Wereldbank. Paying Taxes vergelijkt de administratieve en aangifteverplichtingen en de belastingsystemen van 190 landen met elkaar. De ranking is een indicator voor de totale fiscale druk waar ondernemers mee te maken hebben.



In het rapport staat beschreven dat nieuwe technologie kan bijdragen aan het behalen van positieve rendementen voor zowel belastingautoriteiten als bedrijven zelf. “De inzet van technologie kan de administratieve lasten voor ondernemers aanzienlijk verlagen. Daarnaast kan de belastingdienst - met behulp van technologie - veel efficiënter en accurater werken”, zegt Edwin Visser, tax policy leader van PwC Europe.



Door nieuwe technologieën digitaliseert economie in zeer hoog tempo en veranderen bedrijfsmodellen. Dit vraagt om na te denken over nieuwe concepten, denkt Visser. "Bevoegdheden om activiteiten te mogen belasten zijn tot op heden gebaseerd op fysieke aanwezigheid in een land. Winstverdeling over de landen gaat uit van de meer klassieke waardetoevoeging in een bedrijf. Die concepten dienen tegen het licht gehouden te worden.”



Visser wijst wel er wel op dat de inzet van technologie geen panacé voor alles is, maar op veel terreinen grote invloed zal hebben. “Technologie kan helpen het belastingsysteem toegankelijker en begrijpelijker te maken voor burgers en dat is goed voor de belastingmoraal. Technologie kan ook helpen een systeem rechtvaardiger te maken, denk bijvoorbeeld aan het belasten van werkelijke vermogensinkomsten in plaats van een fictief rendement. Dat geldt ook voor het Nederlandse stelsel.”



Uit Paying Taxes blijkt dat de Nederlandse cijfers bijna onveranderd zijn gebleven. De totale belastingdruk is 40,8% (vorig jaar 40,7%). Het aantal belastingen dat ondernemers moeten betalen is gelijk gebleven (9 in totaal) en ondernemers zijn net als vorig jaar gemiddeld 119 uur bezig om alles correct in te vullen.