Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen ziet toename registratie duurzame gebouwen

In 2020 is het aantal vierkante meter gebouwen dat is voorzien van een GPR Gebouw Certificaat met bijna 20% toegenomen tot 6,9 miljoen m2. Vastgoedeigenaren en -organisaties laten de mate van duurzaamheid van de panden in hun portefeuille steeds vaker vastleggen met GPR Gebouw van stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen. Meer dan energie Het meten en valideren van duurzaamheid met GPR Gebouw gaat daarbij verder dan het thema energiebesparing alleen. Een duurzaam gebouw is gezonder en comfortabeler voor gebruikers en is aanpasbaar aan veranderende wensen. En daarmee ook financieel voordeliger en meer rendement gevend. Ontwikkeling zet door Nu meer dan 5 jaar achtereen groeit het aantal vierkante meter gebouwen dat is voorzien van een GPR Gebouw Certificaat jaarlijks met dubbele cijfers. In totaal zijn nu gebouwen met een totaaloppervlak van bijna 7 miljoen vierkante meter voorzien van een GPR Gebouw Certificaat. Hierbij gaat het voor 84% om woningbouw en voor 16% om utiliteitsbouw. Waardevol Organisaties met GPR Gebouw Certificaten scoren beter in de duurzaamheidsbenchmark GRESB: de internationale benchmark die vastgoedfondsen beoordeelt op hun duurzaamheid. De wereldwijde duurzaamheidsstandaard GRESB erkent het GPR Gebouw Certificaat volwaardig, met full points.

GPR is een productfamilie van stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen. W/E adviseurs is een onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in verduurzaming van de gebouwde omgeving. W/E adviseurs helpt de landelijke overheid, gemeenten, corporaties en vastgoedbeleggers bij het verduurzamen van gebouwen en gebieden. W/E ziet hun ketenpartners zoals ontwikkelaars, architecten, adviseurs en uitvoerende partijen daarbij als belangrijke katalysator. W/E is onderscheidend door het meetbaar en bespreekbaar maken van duurzaamheid, met name gericht op Energie, Circulariteit en Gezondheid. W/E heeft als motto ‘moeilijke materie makkelijk maken’. Meer informatie: https://www.w-e.nl/