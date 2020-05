Haal buitenlandse kinderen terug uit Al-Hol voor corona uitbreekt

Om de duizenden buitenlandse kinderen in het Al Hol-kamp in Noordoost-Syrië te beschermen tegen corona, moeten zij worden gerepatrieerd. Dat stelt Save the Children op basis van een onderzoek naar de situatie van kinderen in het Syrische kamp. In het overbevolkte deel, waar onder meer kinderen met een buitenlandse nationaliteit wonen, is afstand houden onmogelijk. Kinderen zijn er ondervoed en hebben vaak onderliggende gezondheidsproblemen, wat hen nog kwetsbaarder maakt.



VN-kinderverdrag



Sonia Khush, directeur van Save the Children in Syrië, spreekt haar zorgen uit: “Kinderen in dit deel van het kamp zijn extra kwetsbaar omdat ze minder toegang hebben tot hulp en levensmiddelen. Landen overal ter wereld evacueren hun burgers om hen te beschermen tegen corona, dus waarom zouden deze kinderen hier geen recht op hebben? Landen moet zich aan de verklaringen in het VN-kinderverdrag houden en deze kinderen beschermen, zoals zij ook andere burgers beschermen.”



Maatregelen onmogelijk



In Al-Hol leven 65.000 vluchtelingen, van wie 11.000 met een niet-Syrische nationaliteit uit 66 verschillende landen. 70 procent van alle ontheemden is kind. De familieleden van vermeende IS-strijders leven in een gedeelte met de naam ‘annex’, gescheiden van de andere vluchtelingen. De omstandigheden in dit deel van het kamp zijn extra slecht. Er is weinig toegang tot hulp en veel kinderen zijn er ondervoed. 77 buitenlandse weeskinderen leven in het kamp. Bij het invoeren van coronamaatregelen, lopen kinderen risico om toegang tot onderwijs en gezondheidzorg te verliezen. Ook is er kans op vereenzaming en het verlies van verzorgers



Kinderen zijn gelijk



Save the Children riep vorig jaar ook op om buitenlandse kinderen in Al-Hol terug te brengen naar het land van herkomst. De organisatie meent dat alle kinderen - ook die gelieerd aan IS-strijders - beschermd moeten worden. Nederland en vele andere landen zijn volgens het VN-Kinderrechtenverdrag verplicht om verantwoordelijkheid te nemen voor kinderen, als bescherming en ouderlijk gezag ontbreken. Bovendien is meer dan de helft van deze kinderen jonger dan 12 jaar; de meesten zelfs tussen de 4 en 6 jaar oud. “In ontwikkelde, westerse landen kunnen deze kinderen de juiste begeleiding en opvang krijgen. Hoe langer zij in deze kampen wonen, hoe groter de kans dat zij voor altijd beschadigd blijven”, aldus Khush vanuit Syrië. Save the Children is zich bewust van de gevoeligheden rondom het terughalen van kinderen met hun ouders. “Er moet per individueel geval gekeken worden hoe kinderen het beste begeleid kunnen worden. Feit blijft dat ze, als ze in Syrië blijven, nooit veilig zullen zijn.”



De bevolking van Al-Hol is in een jaar tijd verzesvoudigd. Begin 2019 leefden er ongeveer 10.000 vluchtelingen, eind mei zijn dat er 73.000. Het kamp barst uit zijn voegen en de voorzieningen worden alleen maar slechter. Coronatesten zijn niet tot nauwelijks beschikbaar, wat monitoren van een uitbraak bijna onmogelijk maakt.