Filippa K selecteert Nedap om omnichannel fulfillment mogelijk te maken

Volledig inzicht in voorraden in de supply chain leidt tot hogere productbeschikbaarheid



Nedap heeft vandaag aangekondigd dat het toonaangevende Zweedse modemerk Filippa K Nedap’s voorraadbeheerplatform !D Cloud heeft uitgerold. Met de implementatie van RFID-technologie verbetert Filippa K de voorraadnauwkeurigheid en verhoogt het de productbeschikbaarheid in de hele retail supply chain en winkels voor flexibele omnichannel fulfillment.



Maximale klanttevredenheid met minimale voorraad



Filippa K staat bekend als een merk dat de mode benadert met het oog op een lange levensduur en aandacht voor het milieu. Overvolle winkels en distributiecentra en hoge veiligheidsvoorraden om met vertrouwen te kunnen voldoen aan e-commerce orders passen niet bij deze waarden. Emelie Berggren, Fulfillment Director bij Filippa K zegt: "Onze uitdaging is om de volledige merkervaring te bieden via alle verkoopkanalen. Productbeschikbaarheid is de sleutel om dit te bereiken. Een belangrijke doelstelling was om een lean fulfillment-proces te hebben, met alleen de producten die strikt noodzakelijk zijn. Op deze manier minimaliseren we verspilling en dit is ook wat onze community van ons verwacht. RFID-technologie helpt ons om altijd de juiste producten online en in onze winkels beschikbaar te hebben".



Best-of-breed technologie voor digitale transformatie



Filippa K koos voor een best-of-breed oplossing die past bij hun doelstellingen en toepassingen. Nedap's API-gebaseerde software-as-a-service platform was voor Filippa K gemakkelijk te integreren binnen hun ERP-systeem. Hiermee werd de basis gelegd om eenvoudig de meest actuele productbeschikbaarheidsinformatie door te geven aan het e-commerce platform van Episerver en het Sitoo POS en Unified Commerce Platform. Zo kan Filippa K zich sterker richten op de klant en de fysieke en online winkelbeleving uniform maken.



Verkennen van additionele use cases met RFID



Het project, dat in een maand volledig is uitgerold, is klein begonnen met als doel in-store productbeschikbaarheid te optimaliseren. Kort daarna besloot Filippa K diensten te implementeren waarmee klanten in elke gewenste winkel kunnen retourneren. Door centraal inzicht in voorraad, kan Filippa K zien waar het product de grootste kans heeft om verkocht te worden. Door artikelen naar een andere winkel te sturen of te retourneren naar distributiecentra, wordt een potentieel verlies omgezet in een succesvolle transactie. "Onze volgende stap is het direct afhandelen van e-commerce orders vanuit de winkel. Daarnaast kijken we naar het gebruik van onze source tagged items voor het voorkomen van diefstal. Hierdoor wordt de efficiëntie en de beschikbaarheid van artikelen verder geoptimaliseerd", aldus Berggren.



Elles te Boome-Harbers, Global Sales & Business Developer bij Nedap zegt: "We zijn blij dat Filippa K nu deel uitmaakt van onze RFID-gebruikerscommunity. Het is fantastisch om te zien hoe snel ze onze oplossing hebben geïmplementeerd. We kijken ernaar uit om de huidige use cases uit te breiden en het succes van dit bijzondere merk te vergroten, samen met Securitas, onze verkooppartner in dit project.