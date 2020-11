Breid basisregels uit met schoonmaak en goede hygiëne

Goede schoonmaak en hygiëne zijn, naast de zes basisregels van de Rijksoverheid, ook van essentieel belang bij de aanpak van (de verspreiding van) het coronavirus. Daarom roepen brancheverenigingen OSB (schoonmaak) en de NVZ (fabrikanten en importeurs van was- en reinigingsmiddelen) het kabinet op om deze zes basisregels hiermee uit te breiden.



Beide brancheorganisaties hebben relevante informatie op het gebied van schoonmaak en hygiëne op hun websites staan. Deze informatie is voor ondernemers (maar ook voor anderen) vrij toegankelijk, zodat ondernemers en hun opdrachtgevers met deze schoonmaakkennis een bijdrage kunnen leveren in onze gezamenlijke strijd tegen het virus. Dit onder het motto ‘Verspreid de schoonmaakkennis, niet het virus.’



Schoonmaakprotocollen



OSB wil ondernemers nogmaals wijzen op de bestaande schoonmaakprotocollen. Deze protocollen geven heldere richtlijnen hoe er corona-proof kan worden schoongemaakt. Deze schoonmaakprotocollen zijn te vinden op www.osb.nl.



Schoonmaakondernemers kunnen deze protocollen ook gebruiken om met hun klanten het gesprek aan te gaan over (aanpassingen van) de gemaakte schoonmaakafspraken. Andere brancheorganisaties kunnen deze richtlijnen uiteraard ook opnemen in hun eigen brancheprotocollen.



Verspreiding



Op de website van de NVZ, www.nvz.nl, zijn verschillende tips te vinden die kunnen helpen bij het voorkomen van het oplopen van het virus. Zo zijn er onder meer tips te vinden over goede handhygiëne, maar ook over het vaker en tijdig schoonmaken van contactoppervlakken en aanraakpunten. Onze handen kunnen met het coronavirus in aanraking komen door deze contactoppervlakken en aanraakpunten



Contactoppervlakken en aanraakpunten zijn bijvoorbeeld het sanitair, bureaus, trapleuningen, deurkrukken, liftknopjes, kranen of telefoons.



Huidige basisregels Rijksoverheid



De Rijksoverheid heeft zes basisregels opgesteld voor de aanpak van het corona-virus. Dit zijn: blijf bij klachten thuis en laat u testen, houd 1,5 meter afstand van anderen, was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog, vermijd drukke plekken, werk thuis (tenzij het niet anders kan) en draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.



Landelijke coördinatiepunt



Ondernemers uit de schoonmaakbranche, die met vragen zitten over corona, kunnen terecht bij OSB. Omdat we met z’n allen strijden tegen dit virus, maakt OSB geen onderscheid tussen leden of niet-leden. Het landelijk coördinatiepunt is te bereiken via 073 – 648 38 50 (keuze 4) of via Whatsapp: 06 – 82 72 21 06. Op www.osb.nl is een ‘Dossier coronavirus’ te vinden. In dit dossier is relevante informatie voor de schoonmaakondernemers gebundeld.