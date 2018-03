De Oresteia: de eeuwige strijd tussen man en vrouw

De Oresteia gaat op zaterdag 7 april in première in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Het Nationale Theater brengt elk seizoen een klassieker uit de toneelgeschiedenis. Dit jaar is dat de Oresteia van Aischylos uit 460 voor Christus. “Naast Hamlet moet iedereen één keer in zijn leven de Oresteia hebben gezien. Dit stuk ligt aan de basis van het westerse toneel”, zegt regisseur Theu Boermans.



In deze oertekst van de westerse beschaving staat de machtsverhouding tussen mannen en vrouwen centraal. Naast de overgang van de barbaarse bloedwraak naar de rechtsspraak in het democratische Athene markeert Aischylos ook de afschaffing van het matriarchaat en de instelling van een patriarchaat in onze westerse cultuur. Aan de hand van een familiedrama waarin opeenvolgende generaties met elkaar verbonden zijn door een keten van moord en wraak, zien we hoe de mannen hun machtspositie verankeren en de vrouwen daartegen vechten.



Vrouwenrechten weer onder druk



Regisseur Theu Boermans: “Met types als Trump, Poetin en Erdogan aan de macht staan de moeizaam verworven vrouwenrechten weer onder druk. Wat na tweehonderd jaar strijd vanzelfsprekend leek te zijn, de gelijkheid van man en vrouw, blijkt uiterst fragiel. Daarom is het belangrijk dat dit stuk – in een prachtige hertaling van Ted Hughes - nu gespeeld wordt. Het toont de basis van het man-vrouw conflict.”



Het verhaal



Om voor zijn oorlog tegen Troje gunstige wind af te dwingen, offert Agamemnon zijn eigen dochter aan de goden. Uit wraak wordt hij bij thuiskomst door zijn vrouw Klytaimnestra vermoord. Enkele jaren later wreekt hun zoon Orestes zijn vader en vermoordt zijn moeder. Om aan deze eindeloze bloedwraak een einde te maken, wordt een rechtbank ingesteld. De eerste in de geschiedenis. Daar draait het om de vraag: Is de moord op de vader en echtgenoot gerechtvaardigder dan de moord op de moeder? En waarom?



‘Vuurwerk op het podium’



Een formidabele cast zorgt voor vuurwerk op het podium. Anniek Pheifer neemt de rol van Klytaimnestra voor haar rekening en Bram Coopmans speelt haar man Agamemnon. Bram Suijker en Hannah Hoekstra spelen hun kinderen Orestes en Elektra. Vincent Linthorst speelt Klytaimnestra’s minnaar Aigisthos. Romana Vrede - die vorig jaar voor haar rol in Race de belangrijkste toneelprijs van Nederland heeft gewonnen, de Theo d’Or – speelt Kassandra. Hans Croiset – die de tegenhanger, de Louis d’Or, won voor zijn dragende rol in De Vader – speelt met Barbara Pouwels, Yamill Jones en Nazarin Taheri het koor (het volk).



De Oresteia van Het Nationale Theater is van 3 april tot en met 3 juni te zien in heel Nederland. Kijk voor alle speeldata op hnt.nl.