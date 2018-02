Incasso-gemak wereldwijd: Nederland in top 5

Een onbetaalde rekening in Saoedi-Arabië? Het incasseren hiervan is voor internationale bedrijven bijna 3 keer zo ingewikkeld als in Nederland. Ons land staat wereldwijd dan ook in de top 5 van landen waar incassoprocedures het minst ingewikkeld zijn. Het Midden-Oosten, China en ook VS scoren ronduit slecht. Dat blijkt uit de ‘2018 Collection Complexity Score and Rating’ die kredietverzekeraar Euler Hermes onlangs heeft gepubliceerd. Hieruit blijkt in welke landen bedrijven de grootste kans en de kleinste kans hebben om hun geld te ontvangen als nota’s te lang openstaan. Hoofd Risk Underwriting Johan Geeroms van Euler Hermes Nederland over het onderzoek: “Voor internationale handel is het belangrijk om betaalgedrag per land te doorgronden. Ons onderzoek biedt bedrijven en beleidsmakers belangrijke basisinformatie. In 50 landen hebben we de moeilijkheidsgraad van internationale incasso’s onderzocht. Drie thema’s stonden daarbij centraal: lokale betalingspraktijken, lokale gerechtelijke procedures en lokale insolventieprocedures. Ons onderzoek laat zien hoe het wereldwijd is gesteld met incassoprocedures.” Opvallend Wat volgens Geeroms opvalt aan het onderzoek is dat heel West-Europa goed scoort. Met uitzondering van Italië, daar is het voor internationale bedrijven juist complex om hun openstaande nota’s geïncasseerd te krijgen. Naast Nederland, horen ook Duitsland, Zweden en Ierland tot de landen waar incasso het minst complex is. Het Midden-Oosten bevindt zich aan de andere kant van het spectrum. Met vlak daarachter veel landen uit Azië-Pacific. Ook in VS is incasso moeizaam Ook noemt Geeroms de VS, waar het ronduit lastig is om nota’s die langdurig openstaan alsnog te vorderen. “Het rechtssysteem daar kent een federale structuur waarbij staten eigen beschermingsmechanismen hanteren. Dat werkt natuurlijk niet erg praktisch. Het leidt tot veel vertraging en extra kosten om aan je geld te komen. Als dat al lukt, want de handhaving van de regels is vaak ook moeizaam.” Lokale regels Blijft een nota openstaan vanwege structurele liquiditeitsproblemen bij de klant, dan is de situatie het minst kansrijk. Veel landen kennen eigen, lokale insolventieprocedures. Denk daarbij aan afwijkende prioriteitsregels bij dreigende faillissementen en de mogelijkheden tot annulering van lopende transacties. Heeft Geeroms nog een advies voor bedrijven die internationaal zakendoen? “Niet aan het eind, maar aan het begin is de meeste winst te boeken. Onderschat nooit de zakelijke en juridische omgeving. Bedrijven moeten eerst de lokale gewoonten en specifieke kenmerken bestuderen en begrijpen voordat ze zakendoen. Krijgen ze later alsnog te maken met te late betalingen? Handel dan vooral snel: hoe eerder ze aan de bel trekken, hoe groter de kans dat er finaal betaald wordt. Maan bedrijven ook aan in hun eigen taal. Juridische actie is pas de laatste optie. Het is vaak ingewikkeld en duur. Probeer vooral eerst zelf vriendelijk maar gedecideerd de klant tot betalen aan te zetten. Kiezen bedrijven voor de juridische weg, dan kunnen ze gemakkelijk in een doolhof verzeild raken.” Marktleider Euler Hermes is wereldwijd marktleider op het gebied van incassoprocedures. In 2017 ging het in totaal om meer dan 1,75 miljard euro aan achterstallige betalingen. Het bijbehorende rapport van Euler Hermes kunt u bekijken op: http://www.economischetrends.nl/economisch-onderzoek/214/rapport-over-incasso-wereldwijd

Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeringen en een van de leiders op het gebied van (bank)garanties en incasso. Met ruim 100 jaar ervaring en 5900 medewerkers in meer dan 50 landen biedt Euler Hermes een uitgebreide dienstverlening aan B-to-B klanten in zowel klein-, midden- en grootbedrijf als multinationals, die hun debiteuren willen verzekeren. De groep heeft in 2016 een omzet van €2.6 miljard geboekt. Euler Hermes heeft een credit intelligence netwerk ontwikkeld om de financiële stabiliteit van meer dan 40 miljoen bedrijven te analyseren. De groep heeft in 2016 in totaal €883 miljard transacties beschermd. Euler Hermes, dochtermaatschappij van Allianz, is genoteerd aan NYSE Euronext Parijs. Euler Hermes heeft een AA- rating van Standard & Poor’s en Aa3 van Moody’s. Meer informatie: www.eulerhermes.nl of twitter @EulerHermesNL



---------------------------------------------------------------------------------------------



Cautionary note regarding forward-looking statements: The statements contained herein may include statements of future expectations and other forward-looking statements that are based on management’s current views and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in such statements. In addition to statements which are forward-looking by reason of context, the words "may", "will", "should", "expects", "plans", "intends", "anticipates", "believes", "estimates", "predicts", "potential", or "continue" and similar expressions identify forward-looking statements. Actual results, performance or events may differ materially from those in such statements due to, without limitation, (i) general economic conditions, including in particular economic conditions in the Euler Hermes Group’s core business and core markets, (ii) performance of financial markets, including emerging markets, and including market volatility, liquidity and credit events (iii) the frequency and severity of insured loss events, including from natural catastrophes and including the development of loss expenses, (iv) persistency levels, (v) the extent of credit defaults, (vi) interest rate levels, (vii) currency exchange rates including the Euro/U.S. Dollar exchange rate, (viii) changing levels of competition, (ix) changes in laws and regulations, including monetary convergence and the European Monetary Union, (x) changes in the policies of central banks and/or foreign governments, (xi) the impact of acquisitions, including related integration issues, (xii) reorganization measures, and (xiii) general competitive factors, in each case on a local, regional, national and/or global basis. Many of these factors may be more likely to occur, or more pronounced, as a result of terrorist activities and their consequences. The company assumes no obligation to update any forward-looking statement.