22.860 Corona virus testen per 24 uur dankzij NEXTGENPCR

Molecular Biology Systems maakt het mogelijk om de corona-test, die door het Amerikaanse Center for Disease Control (CDC) ontworpen werd vele malen sneller te doen en in grote aantallen. Tegelijkertijd bespaart de methode 75% op de schaarse gebruiksvloeistoffen.



Goes, Nederland, 30 maart 2020 - De Nederlandse biotechnologie onderneming Molecular Biology Systems (MBS) heeft haar NEXTGENPCR systeem gebruikt om de DNA-analyse van een SARS-CoV-2 corona virus detectie terug te brengen tot 8 minuten. In 75% kleinere reactievolumina wordt 75% van de schaarse gebruiksvloeistoffen bespaard. In combinatie met alom aanwezige standaard laboratoriumapparatuur is een robuust protocol opgesteld, waarmee SARS-CoV-2 controle DNA snel en met gelijkwaardige gevoeligheid gedetecteerd kan worden. De platen kunnen met een scanner, zoals in het lab voor gels gebruikt wordt, direct uitgelezen worden.



“We streven ernaar om, wat wij zien als de langste stap in het de huidige tests, de DNA-amplificatie, te verkorten”, zegt de directeur en oprichter van MBS, Gert de Vos. “We hebben de CDC-assay als startpunt genomen, omdat deze goed beschreven is en beschikbaar.”



NEXTGENPCR is 2 jaar geleden op de markt geïntroduceerd en is wereldwijd beschikbaar. Het NEXTGEN-apparaat, dat zo groot is als een schoenendoos, werkt met zowel 96-wells als 384-wells platen. Gezien het feit dat het CDC-protocol 3 wells per patiënt bezet, kunnen per 8-minuten experiment 127 patiënten getest worden. “Dit betekent dat met behulp van één enkele NEXTGENPCR machine per etmaal 22.860 patiënten getest kunnen worden.” meldde Gert de Vos.



MBS werkt nu met laboratoria in de VS en Nederland om de methode naar de test centra te brengen.



Zie voor meer informatie https://www.nextgenpcr.com/

Europa

Gert de Vos

gertdevos@mbspcr.com

+31 113 26 81 10

USA

Brian McNally

brian.mcnally@mbspcr.com

+1 (301) 366-1083