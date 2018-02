Peter Bastiaanssen telt al 22 #metoo vraagtekens in de schilderkunst

ROTTERDAM, 20180203 -- 22 schilderijen van moderne meesterwerken waarin het vrouwelijke model centraal staat, zijn te zien bij Gallery Untitled. In het kader van het project ‘Yapping Modern Models’, heeft beeldend kunstenaar en filosoof Peter Bastiaanssen deze schilderijen nageschilderd, met zwarte hond, als pastiches. Op de achterkant van de schilderijen staat te lezen wat er met de modellen is gebeurd. Hoe was hun relatie met de kunstenaar, hoe verliep hun leven?



Directe aanleiding voor dit project was de petitie tegen het vertonen van het schilderij van Balthus, ‘Theresa dreaming’ in het Metropolitan Museum , en nu, een paar dagen voor de opening van de expositie, het bericht dat een schilderij van Waterhouse verwijderd wordt uit de Manchester Gallery, vanwege objectivering van het vrouwelijke lichaam. Dit alles in het kader van de #metoo beweging.



Tijd voor onderzoek, vond Peter Bastiaanssen. Enerzijds door het fysiek naschilderen van de schilderijen met vrouwelijke modellen, anderzijds door uit te zoeken welke verhalen er bekend zijn rondom de modellen. Schilderijen van oa. Balthus, Picasso, Matisse, Modigliani, Munch, Beckmann, Kirchner, Breitner en Hopper, werden tot nu toe aan het onderzoek onderworpen. Meer zullen volgen.



Er is een kleine publicatie beschikbaar met daarin de schilderijen en verhalen, tot zover, gebundeld. Voor meer info: pfjbastiaanssen@gmail.com, mob. 0648505302