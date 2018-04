Novisource sluit 2017 af met hogere omzet en hoger bedrijfsresultaat

PERSBERICHT











Novisource sluit 2017 af met groeiende omzet en aanzienlijk hoger bedrijfsresultaat







Nieuwegein, 10-04-2018







De ingezette reorganisatie in 2016 en de stappen die in tweede helft van 2016 zijn ingezet hebben haar vruchten afgeworpen in 2017 wat resulteerde in een aanzienlijke verbetering van de performance. De resultaten over het hele jaar zijn goed te noemen. De stappen die zijn gezet om de winstgevendheid van de onderneming snel te verbeteren door maximale focus van de diverse onderdelen op marktontwikkeling en groei, focus op kernactiviteiten en binden van medewerkers heeft gewerkt. Het resultaat mag er zijn namelijk een aanzienlijke verbetering van de recurring EBITDA.



De precieze cijfers: de netto omzet groeide met 9,7%, de solvabiliteit is verbeterd van 18% in 2016 naar 27% in 2017. De winstgevendheid verbeterde sterk. Het bedrijfsresultaat (recurring EBITDA), gezuiverd voor eenmalige bijzondere kosten, steeg naar 1.639 Keuro: een groei van 120,1%.



Dankzij de focus op de kernactiviteiten is de acquisitie van Opdion Services per 1 januari 2017 verwerkt in de cijfers en is de verkoop van Diesis een feit en zijn deze cijfers tot en met juni verwerkt.



In de loop van 2017 heeft de RvB, na overleg met de RvC, een strategische oriëntatie van Novisource geïnitieerd. Uit drie bureaus werd PWC Corporate Finance gekozen om de oriëntatie uit te voeren waarbij vijf verschillende scenario’s zijn onderzocht. Van de vijf zijn twee scenario’s nader uitgewerkt en is begin 2018 het besluit genomen om een daarvan (verkoop in delen) in 2018 verder ingang te zetten onder de naam Project Supernova.



Achterliggende gedachte bij de oriëntatie was het gegeven dat de beursnotering de vennootschap vanwege een beperkte liquiditeit en hoog kostenniveau alleen de lasten en niet de lusten van een notering bracht. Daarnaast bleek groei van de onderneming door middel van overnames slecht haalbaar en zou autonome groei te traag verlopen. Het is de gedeelde overtuiging van de RvB en RvC dat een voortbestaan van Novisource in een private setting meer ruimte voor groei zal brengen.







1) Als gevolg van een stelselwijziging is de netto omzet gerapporteerd voor de jaren 2016 en 2017. Dit is niet gebeurt voor 2015



2) Bijzondere posten 2016:



a. Kosten gemoeid met afvloeiing RvC en RvB € 109.000.



b. Reorganisatie kosten € 1.000.000.



Bijzondere posten 2017 o.a.:



a. een last van € 316.000 die o.a. samenhangt met de reorganisatie-, acquisitie- en kosten voor de conversie van aandelen



b. een bate van € 374.000 als gevolg van de verkoop van Diesis







Focus 2018



In de loop van 2017 heeft de RvB, na overleg met de RvC, een strategische oriëntatie van Novisource geïnitieerd. Uit drie bureaus werd PWC Corporate Finance gekozen om de oriëntatie uit te voeren waarbij vijf verschillende scenario’s zijn onderzocht. Van de vijf zijn twee scenario’s nader uitgewerkt en is begin 2018 het besluit genomen om een daarvan (verkoop in delen) in 2018 verder ingang te zetten.



Achterliggende gedachte bij de oriëntatie was het gegeven dat de beursnotering de vennootschap vanwege een beperkte liquiditeit en hoog kostenniveau alleen de lasten en niet de lusten van een notering bracht. Daarnaast bleek groei van de onderneming door middel van overnames slecht haalbaar en zou autonome groei te traag verlopen. Het is de gedeelde overtuiging van de RvB en RvC dat een voortbestaan van Novisource in een private setting meer ruimte voor groei zal brengen.



Jaarverslag 2017



Vanaf 11 april 2018 is het Jaarverslag 2017 te downloaden op www.novisource.nl.



Aandeelhoudersvergadering



Op 6 juni 2018 van 15.00 tot 16.30 uur vindt in NBC Congrescentrum te Nieuwegein de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering plaats. Meer informatie zal tijdig op www.novisource.nl worden gepubliceerd.



Novisource publiceert op 24 augustus de halfjaarcijfers 2018. Er zullen geen kwartaalcijfers in 2018 gepubliceerd worden.



Voor meer informatie over dit persbericht:



Peter Specht CFO +31 (0)30 850 44 44



ir@novisource.nl















Over Novisource N.V.



Het merkenportfolio van Novisource N.V. (NOVI: AEX) omvat de merken Novisource BV, Novisource Contracting Services BV, en Opdion Services BV. Dagelijks vertalen projectmanagers, businessconsultants en interim-managers van Novisource actuele en relevante thema’s op het gebied van business en ICT naar de bedrijfsvoering en operationele processen van organisaties in vooral de financiële sector. Dit doen zij op een puur ondernemende wijze en met de benodigde realisatiekracht. Zo helpt Novisource organisaties zich te ontwikkelen en hun doelen te realiseren. Novisource Contracting Services BV richt zich op de bemiddeling van ZZP’ers voor aantrekkelijke opdrachten op het snijvlak van business & ICT. Opdion Services BV is gespecialiseerd in het verbeteren en verrijken van bedrijfsprocessen. Of het nu gaat om applicatie integratie (SOA) of business proces management (BPM). Bezoek voor meer informatie over Novisource N.V. of haar werkmaatschappijen onze website www.novisource.nl of www.opdion.com