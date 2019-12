Leven- en pensioenverzekeraar Scildon kiest voor Keylane Plexus

Scildon en Keylane hebben vandaag bekend gemaakt dat Scildon Keylane Plexus heeft gekozen om haar belangrijkste IT-systemen te consolideren en te moderniseren op een toekomstgericht SaaS-platform.



Scildon heeft het doel en de ambitie om een toonaangevende digitale verzekeraar te worden, die een uitstekende service biedt aan haar klanten, tegen zo laag mogelijke premies en met een optimale klantervaring. Niet alleen om te voldoen aan de toenemende vraag naar digitalisering in de sector, maar ook om de organisatie te laten groeien op basis van lage kosten en sterke producten. De verzekeraar was daarbij op zoek naar een end-to-end platform die de complexiteit van het IT-landschap vermindert en het kan moderniseren.



De Plexus-implementatie bestaat uit klant-, werkgevers- en intermediaire portalen. Inclusief interfaces met onder andere Benefits Plaza en alle benodigde lokale systemen bij Scildon. Met Plexus en door de SaaS-diensten van Keylane, is Scildon in staat om overlijdensrisicoverzekeringen, beleggingsverzekeringen en DC pensioen te integreren op één platform en backoffice-workflows en klantentrajecten te koppelen, wat resulteert in een grotere procesefficiëntie en een sterk verbeterde selfservice.



Keylane Plexus is een gestandaardiseerd open SaaS-platform, in een volledig gecontroleerde en veilige, private cloud omgeving die volledig integreert met het applicatielandschap van de klant. Plexus is robuust en schaalbaar, en het krachtige, zeer configureerbare platform wordt als service met frequente updates geleverd.



Gert Jan Fritzsche, CEO Scildon: “De keuze van Scildon voor Keylane past in onze strategie om onze kernproducten (overlijdensrisicoverzekeringen, beleggingsverzekeringen en DC pensioen) exclusief aan te bieden via onafhankelijke adviseurs op basis van een hoge mate van digitalisering. Hierdoor combineren wij een scherpe prijsstelling met hoge kwaliteit van producten en processen. Wij noemen dat “Service Excellence. Digitalisering maakt niet alleen snelle efficiënte bedrijfsprocessen mogelijk maar ook unieke services voor adviseurs en onze klanten.”



Ralf Timmer, CEO Keylane, voegt toe: "We zijn bevoorrecht met het vertrouwen dat Scildon in Keylane heeft getoond om hen te helpen met het behalen van de lange termijn bedrijfsdoelstellingen. Na een uitgebreide en gedetailleerde analyse van de beschikbare oplossingen in de markt, bevestigt Scildon's selectie voor Keylane Plexus dat Plexus het beste SaaS-platform in de leven- en pensioenmarkt is. We kijken uit naar een goede en langdurige samenwerking".



Meer informatie over Scildon



Scildon is een leven- en pensioenverzekeraar, actief op de Nederlandse markt. Scildon is sinds begin april 2017 onderdeel van Chesnara plc, een Engelse financieel dienstverlener met vestigingen in Engeland, Nederland en Zweden.



Scildon bedient ruim 230.000 klanten in Nederland exclusief via onafhankelijk financieel adviseurs voor overlijdensrisicoverzekeringen, beleggingsverzekeringen en collectief pensioen.



Meer informatie over Keylane



Keylane is een toonaangevende SaaS-platformleverancier voor de verzekerings- en pensioensector. Keylane stelt de verzekerings- en pensioensector in staat om hun bedrijfsdoelstellingen te bereiken door middel van innovatieve oplossingen. Meer dan 150 klanten in de Benelux, Scandinavië en de DACH-regio's werken met Keylane-platforms.