Wereldwijd claimanten advocatenkantoor Hausfeld opent in Amsterdam

HAUSFELD OPENT KANTOOR AMSTERDAM



Aanwezigheid in Nederland bevestigt Hausfeld’s toonaangevende positie als wereldwijd claimantengericht advocatenkantoor



13 februari 2020 - Amsterdam, Londen, Berlijn, Washington, DC – Het wereldwijd opererende, claimantengerichte advocatenkantoor Hausfeld opent een kantoor in Amsterdam. Het is wereldwijd het 12e Hausfeld kantoor en het zevende in Europa. Hausfeld is een pionier in Europa op het gebied van het mededingingsrecht. Het kantoor is in Europa actief in meer dan 30 kartelschadezaken. De opening van het kantoor in Amsterdam bevestigt Hausfeld’s bewezen staat van dienst op de Nederlandse markt sinds 2010. In Nederland is Hausfeld onder meer bekend van hun werk aan de truckkartelzaak.



Vanaf 1 maart 2020 zal ‘Hausfeld Advocaten’ bestaan uit het hele huidige team van vijf advocaten, onder wie de drie Partners Rogier Meijer, Sander Timmerman en Erik-Jan Zippro, van Zippro Meijer Advocaten en Director of Strategy en Case Development Rob Okhuijsen. Daarnaast werft Hausfeld Amsterdam nieuwe medewerkers. Hausfeld Amsterdam zal een procespraktijk voeren die vooral is gericht op gedupeerden en claimanten. Met de opening van het Amsterdam kantoor is Hausfeld nog beter in staat om cliënten te vertegenwoordigen in de belangrijkste jurisdicties van Europa.



Chairman Michael Hausfeld over de opening van het kantoor: “Na verschillende jaren nauw samengewerkt te hebben met het Zippro Meijer team in een reeks van procedures, zijn we verheugd dat ze zich bij ons zullen aansluiten. Ons kantoor in Amsterdam biedt een volledig aanbod van procesvoeringsdiensten door advocaten met uitgebreide ervaring in complexe mededingingsrechtelijke, commerciële-, financieelrechtelijke en consumentenrechtelijke geschillen, evenals de Hausfeld filosofie van het zoeken naar innovatieve oplossingen voor geschillenbeslechting. Dit betekent dat zowel burgers als ondernemingen in Nederland, maar ook in de rest van Europa, beter individueel en collectief de schade kunnen verhalen die ze geleden hebben als gevolg van inbreuken op het mededingingsrecht en ander onrechtmatig gedrag."



Nederland Partner Erik-Jan Zippro: “Vijf jaar geleden zijn wij begonnen als litigation boutique Zippro Meijer en we hebben de afgelopen jaren veel en intensief samengewerkt met Hausfeld, onder meer aan de truckkartel zaak. Hausfeld heeft voor die zaak in 2018 de ‘FT Innovative Lawyer’ prijs gewonnen samen met Transport en Logistiek Nederland en TVM. Tot op heden hebben we 20 procedures aanhangig gemaakt die samen ongeveer 200.000 vrachtwagens vertegenwoordigen.”



Sinds 2010 heeft Hausfeld ook in Nederlandse procedures opgetreden namens een groot aantal Nederlandse en andere Europese cliënten in claims met betrekking tot, onder andere, het liftenkartel, het air cargo kartel en het spanstaalkartel. Hausfeld is dus goed bekend met het progressieve en claimantvriendelijke Nederlandse rechtssysteem.



Nederland Partner Rogier Meijer: “Het Zippro Meijer team is verheugd om onderdeel uit te gaan maken van Hausfeld, de onbetwiste wereldleider op het gebied van procesvoering voor gedupeerden, en om onze Nederlandse praktijk verder uit te bouwen. De bundeling van onze krachten is een natuurlijk gevolg van het effectief samenwerken door de jaren heen voor onze gezamenlijke cliënten. We zien ernaar uit om ons team verder te versterken om aan de verwachte vraag te voldoen.”



De trend waarbij Europese bedrijven actief privaatrechtelijk optreden tegen inbreukmakend en schadeveroorzakend gedrag, zet zich voort. Met de recente veranderingen in Nederland op het gebied van het collectieve actierecht, met name de inwerkingtreding van een nieuwe Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie in januari 2020, erkent de Nederlandse wetgever het belang van toegang tot een efficiënt wettelijk mechanisme voor bedrijven en particulieren wanneer zij het slachtoffer worden van dergelijk gedrag.



Hausfeld Vice Chair Brian Ratner voegt daaraan toe: “Het gaat erom te reageren op de vraag van de klant en onze cliënten een keuze te bieden tussen die jurisdicties die het beste aansluiten bij hun bedrijf en hun wensen. Met wereldwijd het grootste team toegewijd aan de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht, en actief in Europa sinds 2009, zijn we betrokken bij meer procedures en verhaalsacties dan enig ander kantoor. Als schikkingsonderhandelingen niet het gewenste resultaat opleveren, hebben wij de ervaring om een zaak voor de rechter te brengen. Wij zijn ongeëvenaard aanwezig in de drie belangrijkste jurisdicties in Europa. ”