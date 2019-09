Eenvoudig lege autostoelen delen via WhatsApp

Voor het besparen van onkosten en het milieu.



Amsterdam, 26 september 2019 - Vandaag wordt Slinger geïntroduceerd, de gratis app voor vrienden, teamgenoten en festivalbezoekers. Met Slinger kan men lege autostoelen delen via WhatsApp. Handig en schoon: minder verkeer, betekent minder uitstoot, minder uitstoot betekent meer frisse lucht.



Slinger is gratis en beschikbaar voor iOS en Android. De app is ontwikkeld om de CO2-uitstoot te verlagen. Wie één of meer lege stoelen heeft in zijn auto, kan deze nu eenvoudig delen via WhatsApp en vult zo zonder gedoe zijn auto. Organisaties en sponsoren van de evenementen krijgen ook de gelegenheid via Slinger hun CO2-emissies te compenseren.



1 miljard kilometer

Naar schatting worden er in Nederland jaarlijks 1 miljard KM gereden naar sportwedstrijden, festivals en events. Zo verwacht de evenementenbranche dit jaar ruim 1100 festivals met een totaal van 19,5 miljoen bezoekers. En worden er jaarlijks meer dan 300 miljoen kilometers gereden met de auto in het Nederlandse voetbal. Door het introduceren van de simpele en gratis techniek kan de besparing behoorlijk oplopen.



KNVB en Justdiggit

Voor de lancering van de bètaversie is een samenwerking aangegaan met de KNVB, die in de app mogelijkheden ziet om de CO2-voetafdruk van het Nederlandse voetbal te verlagen. Er wordt samengewerkt met Justdiggit, bekend van de grootschalige landschapsherstelprojecten, die zich als partner inzet om de CO2-uitstoot te reduceren.



De Tikkie van het meerijden

Slinger heet ook wel de Tikkie van het meerijden. Naast de eenvoudige app is er een online dashboard waar organisaties de Slingers naar hun event kunnen compenseren. Zo worden bezoekers en organisatoren onderdeel van de oplossing. De bezoekers rijden met elkaar mee, en de evenementorganisatie of een van haar partners beloont dit door geld te geven aan een CO2-uitstoot reducerende projecten.



Over de initiatiefnemers

Liebe Leute, en Lama Lama werkten samen om Slinger te ontwikkelen. Marvin Pupping van Liebe Leute, over het waarom van Slinger: “We vinden dat we als creatieve bureaus een verantwoordelijkheid hebben te nemen. Door techniek, creativiteit en netwerk in te zetten, willen we een bijdrage leveren aan een duurzamer mobiliteitslandschap. Jort Boot van Lama Lama: “De mobiliteitsmarkt is een hele grote markt; het zou fantastisch zijn als we met deze simpele tool en ons credo 'Stuur een appie, geef een Slinger’ een grote impact kunnen maken.”



URL’s:

Website: https://slinger.to/

IOS: https://apps.apple.com/us/app/slinger/id1477634873...

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com....