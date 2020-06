Nieuw rapport HCSS: de dubbele gezichten van veiligheidssectoren

Nieuw rapport van het Haagse Centrum voor Strategische Studies: het goede, het slechte en het lelijke gezicht van veiligheidssectoren.



Hoe kan er op voorhand een inschatting gemaakt worden welk effect een versterking van de Libische kustwacht heeft op de stabiliteit in dat land? Hoe is het duurzame effect van de opbouw van de Irakese veiligheidssector in te schatten? En waar kan Nederland zich in een specifiek land het beste op richten bij het professionaliseren van een veiligheidssector om deze bij te laten dragen aan duurzame stabiliteit?



De internationale gemeenschap, Nederland incluis, zet zich al jaren in om de stabiliteit in fragiele staten te bevorderen en te versterken - met wisselend succes. Lokale veiligheidssectoren - het leger, politie, het justitieel apparaat - spelen een cruciale rol in veiligheid. Landen met slecht functionerende veiligheidssectoren hebben een 30 tot 45 procent hoger risico op geweld en conflict. Zulke veiligheidssectoren onderhouden bijvoorbeeld innige banden met georganiseerde misdaad, maken zich schuldig aan nepotisme, of zijn er slechts op gericht een etnische groepering te beschermen. Goed functionerende veiligheidssectoren leveren daarentegen een hele belangrijke bijdrage aan maatschappelijke stabiliteit en de veiligheid van burgers.



82 landen, 6 type sectoren



Een nieuw HCSS rapport “The Good, the Bad, and the Ugly: A Framework to Assess Security Sectors’ Potential Contribution to Stability”, brengt 6 type veiligheidssectoren uit 82 landen in kaart aan de hand van 3 eigenschappen (bekwaamheid, motivatie, legitimiteit): de criminele, de repressieve, de onderdrukkende, de gefragmenteerde, de overgangs- en de stabiele veiligheidssector. De studie biedt zo een belangrijk beoordelingskader. Onderzoeker Dorith Kool: “Het is belangrijk om het kaf van het koren te scheiden in de rol die veiligheidssectoren spelen, alleen zo zullen inspanningen resultaat hebben.”



Beleid en toekomstige missies



Met het beoordelingskader kan het Nederlandse Ministerie van Defensie beter inzien met welke veiligheidssectoren wel en met welke niet moet worden samengewerkt. Het rapport biedt zo een raamwerk waarmee beleidsmakers kunnen bepalen wat voor een missies nodig zijn om veiligheidssectoren te versterken in de ring van instabiliteit rond Europa en verder.



Onderzoeker Tim Sweijs: “Zo helpt ons raamwerk Nederlandse beleidsmakers bij het onderscheid maken tussen the good, the bad and the ugly, om zo gerichte steun te geven aan veiligheidssectoren ter bevordering van de maatschappelijke veiligheid.”