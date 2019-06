Bezoekers met boot hebben voortaan Pride Vignet nodig voor CanalParade

Vergunningaanvraag Pride Amsterdam 2019 verleend, vandaag start verkoop Pride Vignet



De vergunningaanvraag voor Pride Amsterdam is deze week officieel door de gemeente verleend met daarin een belangrijke verandering voor het publiek met betrekking tot de botenparade. Bezoekers die voortaan met een boot langs de route willen gaan liggen, moeten daarvoor een zogenoemd Pride Vignet via de site www.botenparade.nl aanschaffen. De officiële verkoop daarvoor start vandaag om 1200 uur. Het is dus niet meer mogelijk om zo maar met een boot langs de kant van de route te gaan liggen. Pride Amsterdam is 27 juli t/m 4 augustus, de botenparade is 3 augustus.



De maatregelen worden door de gemeente Amsterdam en Pride Amsterdam om een aantal redenen genomen. “Allereerst om de overlast veroorzaakt door commerciële randverschijnselen tijdens de botenparade, tegen te gaan”, zegt directeur Lucien Spee van Pride Amsterdam. “In het verleden kregen we daarover veel klachten van bewoners, maar ook vanuit de LHBT-community. Met deze maatregelen proberen we daar nu iets tegen te doen. De hele route wordt nu officieel ‘evenementen-terrein’, wat ons de mogelijkheden geeft om zowel preventief of snel in te kunnen ingrijpen als overlast dreigt.”



Overlast



Zo is het onder andere niet toegestaan om versterkte (live)muziek en/of geluidsinstallaties aan boord te hebben van boten die langs de kant liggen. Voor de Paradeboten gelden geluidsnormen. Afgelopen jaar werd op sommige plekken de muziek van de Paradeboten overstemd door het geluid van de boten aan de kant. “Erg vervelend als je een belangrijke LHBT-boodschap probeert over te brengen. Op de huisregels zal dan ook streng worden toegezien. Belangrijk, omdat we Pride ook in de toekomst goed en veilig willen blijven organiseren”, zegt Spee. “Verder is er veel aandacht voor afval. Overboord gooien en/of op de kade achter laten van afval wordt niet geaccepteerd. Bezoekers krijgen bij de ingang een vuilniszak en kunnen die gevuld inleveren bij de uitgang en krijgen daar als cadeau een leuk gevulde goodie-bag voor terug. Daarnaast bleek uit de evaluatie van 2018 dat het aantal pleziervaartuigen dat een plek langs de route had ingenomen, veel groter was dan de daarvoor beschikbare ruimte. Met als gevolg dat sommige delen van de gracht dichtslibden, de paradeboten moeilijker konden passeren, waardoor de parade veel langer duurde dan vergund. Door de nieuwe maatregelen kunnen we dit beter controleren en weten we precies welke boten er langs de route liggen.”



Website www.botenparade.nl



De hele route is ingedeeld in zones en vakken. Op www.botenparade.nl kunnen bezoekers op een eenvoudige wijze kiezen waar ze willen liggen. “Iedereen is welkom, maar om commerciële partijen die niets voor onze community doen of betekenen te kunnen weren, zijn alleen bedrijven welkom die ook lid zijn van onze Pride Business Club", zegt Spee. Tijdens het aankoopproces moet ook een keuze gemaakt worden in welk tijdslot men op zaterdag naar binnen wil varen. Dat gaat volgens een strakke procedure.



Voor woonbootbewoners geldt een aparte procedure. Zij kunnen voor hun sloep een zogenoemd bewoners-ticket aanvragen. Op de website staat uitgelegd wat zij moeten doen en aanleveren bij de Pride-organisatie. De kosten voor een Pride-vignet variëren. Particulieren met boten tot maximaal 10 meter, betalen een bedrag tussen de €35,- en €175,-. “We hopen met deze inkomsten de kosten die gepaard gaan met alle maatregelen te kunnen betalen en streven naar kostendekkendheid”, aldus Spee.



Vanaf 31 juli om 08:00 uur geldt een afmeer-verbod op de route. Boten die op dat moment in de gracht liggen, worden door Waternet weggesleept en naar een bewaarhaven gebracht. Kosten hiervoor moeten door de booteigenaar worden betaald. Alleen sloepjes behorende bij woonboten mogen blijven liggen, mits deze voorzien zijn van het juiste ‘vignet’. “Het zal even wennen zijn en tijd kosten, maar ik heb er vertrouwen in dat dit het evenement, de LHBT-community en de bewoners ten goede komt”, zegt Spee. Op de kade gaat de gemeente streng handhaven op illegale geluidsinstallaties en feestjes.