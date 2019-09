Vandaag heeft het CBS cijfers bekend gemaakt over ‘zwart werk’ in Nederland. Volgens het CBS gebeurt dat het vaakst in de schoonmaakbranche. OSB – de brancheorganisatie van schoonmaakbedrijven - herkent zich niet in de cijfers.



Piet Adema, voorzitter OSB: ‘Wat opvalt aan de berichtgeving is dat het CBS geen onderscheid maakt tussen de particuliere en de zakelijke markt. Juist de particuliere markt kent zwart werk. OSB wijst zwart werk in de schoonmaakbranche af. OSB-bedrijven tonen - door in het bezit te zijn van het OSB-Keurmerk - aan financiële zaken op orde te hebben en zich te houden aan wet- en regelgeving. Deze bedrijven zijn voornamelijk actief in de zakelijke markt, denk aan kantoren, hotels, onderwijs en vervoer. OSB dringt al langer bij de overheid aan om het financieel mogelijk te maken voor particulieren om een schoonmaakbedrijf in te schakelen.’