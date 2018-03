Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag organiseert het Europees Parlement Liaisonbureau een debat op 9 maart a.s. over de ‘Empowerment van vrouwen via digitale inclusie' in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.



Wist u dat slechts 9% van de ontwikkelaars in Europa vrouw zijn, slechts 19% van de leidinggevenden in de ICT- en communicatiesector vrouw zijn en dat vrouwen slechts 19% van de ondernemers vertegenwoordigen?



Digitalisering biedt een aanzienlijk potentieel voor de bevordering van vrouwenrechten en de empowerment van vrouwen. Wat kan de overheid (op nationaal en op EU-niveau) nog meer doen?



Het evenement wordt geopend met een debat over de Empowerment van vrouwen via digitale inclusie met o.a. Saskia Nijs (onderzoeker aan de VU, columnist voor het FD, spreker en een van de top 50 InspiringFifty), specialisten van de Gemeente Amsterdam en het Europees Parlement.



Na het debat zal er een Meet & Greet sessie plaatsvinden. Tijdens die sessie zal de bekendste Nederlandse vrouwelijke, DJ Isis, draaien.



Datum: 9 maart



Tijd: 19u30 - 22u30



Inschijving via https://dezwijger.nl/programma/empowering-women-in-the-digital-era/?flush=true