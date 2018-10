Bureau Veritas is geaccrediteerd als NL-CBIT conform PGS 29. Dit betekent dat Bureau Veritas een onafhankelijke deskundige keuringsinstantie is, onder accreditatie, met bevoegdheid tot gespecificeerde taken op het gebied van beoordelingen en inspecties van opslagtanks conform PGS 29 (Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale opslagtanks).



Er worden in de PGS 29 richtlijnen gegeven voor de gehele levenscyclus van de tank. Het doel van de PGS 29 is het verkleinen van de veiligheidsrisico’s binnen het toepassingsgebied opslagtanks. Daarnaast wil het schema bijdragen aan harmonisatie van veiligheidseisen van verschillende vergunningverlenende instanties aan verschillende bedrijven. Met de conformiteitsbeoordeling beoogt het schema een onafhankelijk en objectief toezicht op opslagtanks in de nieuwbouw- en gebruiksfase op te stellen. "Accreditatie voor PGS29 is een welkome uitbreiding voor Bureau Veritas. Deze aanvulling zorgt voor een nóg bredere dienstverlening van Bureau Veritas, waarbij naast brandveiligheid, drukapparatuur, elektrische installaties en bouwkundige zaken, onze klanten in de industrie nu óók ontzorgt kunnen worden op het gebied van opslagtanks.” Aldus Martin Struik, Sales Manager Industry & Facilities bij Bureau Veritas.



Dat Bureau Veritas nu geaccrediteerd is als NL-CBIT, betekent dat bedrijven bij Bureau Veritas terecht kunnen voor de volgende diensten:



-Nieuwbouw: Ontwerpbeoordeling en beoordeling tijdens de bouw



-Keuring voor ingebruikneming



-Vereiste beoordelingen bij grote reconstructies en wijzigingen



-Intredekeuring



-Herkeuring volgens TBI (vaste inspectie termijnen)



-Herkeuring volgens RBI (risico gebaseerde inspectie termijnen)



-Toezicht op de IVG volgens TBI en RBI



-Reparaties en wijzigingen; uitvoeren/bijwonen van de inspecties



-Overschrijding jaargrens; Beoordeling of overschrijding van de jaargrens acceptabel is



-Validatie van de RBI-methode opslagtanks en de beoordeling van de implementatie.





Met de door Bureau Veritas afgegeven verklaringen en certificaten toont een bedrijf aan dat het bedrijf en de opslagtanks voldoen aan de eisen uit de PGS 29.