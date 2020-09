Mandaat Top Management wordt onderdeel van JBR in Zeist

Mandaat Top Management maakt vanaf 2 oktober deel uit van JBR Interim Executives. De twee bedrijven zijn bekende spelers in de interim markt. JBR Interim Executives richt zich met name op CEO-posities, terwijl Mandaat sterk is in het aanbieden van interim CFO’s en overig functioneel management, in binnen- en buitenland. Door het samengaan van JBR en Mandaat, ontstaat er een sterke combinatie, waardoor de hoge kwaliteit en diversiteit van dienstverlening aan opdrachtgevers wordt uitgebreid. De bedrijfsnaam Mandaat blijft bestaan en de activiteiten zullen worden voortgezet.



Voor Mandaat betekent het samengaan met JBR een versterking van haar continuïteit. Mandaat blijft interim managers in de toekomst bemiddelen naar interessante opdrachten in binnen- en buitenland.



Diederik van den Biggelaar wil dat Mandaat blijft bestaan: “Ik heb mezelf voor het komende jaar een avontuur in de bergen beloofd, maar blijf met liefde voor Mandaat in touw. Na 11 jaar mede-eigenaar blijf ik mij verantwoordelijk voelen. Janco blijft natuurlijk het aanspreekpunt, gesteund door de support van JBR.”



Voor JBR Interim Executives is het een uitbreiding van de interim activiteiten en toegang tot het internationale netwerk van de WIL (Worldwide Interim Leadership) Group, waar Mandaat deel van uitmaakt.



Harm Tunteler: “We krijgen naast JBR interim executives, waar we een vast team met interim CEO’s hebben, steeds meer vraag naar interim CFO’s. Door de combinatie met Mandaat zijn we nu in staat onze klanten te voorzien van een interim CFO en overige interim functionele directeuren. Dit maakt de totale JBR organisatie een nog completere partner voor het invullen van interim directie posities.”



JBR Interim Executives beschikt over een vast team van momenteel acht ervaren interim CEO’s. Het team ondersteunt elkaar door schaduwmanagement en kennisdeling. Desgewenst kan het team advies vragen aan de consultants van het JBR adviesbureau, op het gebied van strategie, corporate finance (M&A) en financiering en herstructurering vraagstukken.



Mandaat beschikt over een groot bestand met interim CFO’s, maar ook met directeuren op het terrein van sales, marketing, productie, logistiek en HR. Zij worden ingezet bij crisismanagement, transformatie processen, project management of als tijdelijke vervanging.



Diederik van den Biggelaar en Janco Duvekot blijven actief als associated partners van Mandaat, zodat de continuïteit gegarandeerd is.



Janco Duvekot: “Met JBR heeft Mandaat een krachtige partner gevonden waardoor continuïteit van onze 20 jaar hoge kwaliteit van dienstverlening naar onze opdrachtgevers geborgd is. Tevens een geruststellende gedachte voor ons bestand van interim managers dat Mandaat hen in de toekomst nog steeds naar interessante opdrachten blijft bemiddelen in binnen- en buitenland.”