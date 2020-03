Drie zuidelijke ondernemingenkandidaat voor belangrijkste MKB-prijs

-Bedrijven Gulpener Bierbrouwerij, NieuweStroom en De Smaakspecialist genomineerd voor Koning Willem I Prijs





Drie gerenommeerde bedrijven uit Zuid-Nederland, Gulpener Bierbrouwerij (Gulpen), NieuweStroom, gevestigd in Maastricht, en De Smaakspecialist uit Bavel, zijn genomineerd voor de prestigieuze Koning Willem I Prijs in de categorie MKB.



De nominaties zijn vandaag tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis in Den Bosch door Jacco Vonhof, voorzitter van ondernemersorganisatie MKB-Nederland, bekendgemaakt.



De drie bedrijven Gulpener Bierbrouwerij (bekend van de speciaalbieren), energiebedrijf NieuweStroom en De Smaakspecialist (biologische levensmiddelen) maken deel uit van twaalf ondernemingen die genomineerd zijn en meedingen naar de prestigieuze Koning Willem I Prijs in de categorie MKB.



De in totaal 12 vooraanstaande bedrijven komen uit alle Nederlandse regio’s en onderscheiden zich op een aantal terreinen, waaronder sterk ondernemerschap, daadkracht, innovatie, duurzaamheid, vitaliteit en maatschappelijke betrokkenheid. Een groot deel van de genomineerde ondernemingen is ook internationaal zeer succesvol.



De Koning Willem I Prijs voor het MKB is de belangrijkste prijs in Nederland voor MKB-bedrijven met een aantal werknemers tot en met 250. De Koning Willem I Stichting, waarvan koningin Máxima het erevoorzitterschap bekleed, kent sinds 2008 de Koning Willem I Prijs in de categorie MKB toe aan gerenommeerde bedrijven die de motor vormen van onze economie.



Romy Blankenspoor, directeur van de Koning Willem I Prijs, is verrast door de hoge kwaliteit van de genomineerde ondernemingen. ,,Deze 12 genomineerde bedrijven zijn een afspiegeling van de economische kracht en vitaliteit van het midden- en kleinbedrijf in Nederland”, aldus Blankenspoor.



De andere genomineerde bedrijven voor de Koning Willem I Prijs voor het MKB 2020 zijn:



Noord:



-Omrin (Leeuwarden)



-Lode Holding B.V. (Groningen)



-C.G. Holthausen B.V. (Hoogezand)





Oost



-Von Gahlen Nederland BV (Zevenaar)



-Comfoor B.V (Doetinchem)



-Van Raam (Aalten)





West



-Anthura (Bleiswijk)



-Tony's Factory BV (Amsterdam)



-Senior Service BV (Rotterdam)