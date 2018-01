Feestelijke uitreiking TaalHeldenprijzen door Prinses Laurentien

Den Haag, 25 januari 2018 – Donderdag 25 januari heeft H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden in Theater Rotterdam-Schouwburg voor de vierde keer de TaalHeldenprijzen uitgereikt. Dit jaar werden er maar liefst 174 TaalHelden genomineerd waaruit 36 doorgingen naar de landelijke verkiezing. Juryleden waaronder Peter Vandermeersch, Inge Ipenburg en Shirma Rouse kozen hieruit de winnaars. De uitreiking werd gepresenteerd door BNNVARA-presentator Paul de Leeuw. Nederland telt 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen.



Winnaars TaalHeldenprijzen



Ibrahim Al Hendi wint prijs in categorie Taalcursist



“Het is bijna onvoorstelbaar hoe Ibrahim, in de korte tijd dat hij hier in Nederland is, al zo goed de Nederlandse taal eigen heeft gemaakt. Daarbij deelt hij zijn kennis en ervaring met anderen - onder andere als tolk bij huisartsen - en motiveert en ondersteunt daarmee nieuwkomers”, aldus de jury.



Carolien Slager wint prijs in categorie Bruggenbouwer



Over Carolien zei de jury: ”Zij heeft binnen het Verloskundigen Samenwerkingsverband (VSV) de strijd tegen laaggeletterdheid op de kaart gezet. Door haar inzet kan al vanaf het prilste begin worden voorkomen dat kinderen op latere leeftijd laaggeletterd worden. Haar inzet maakt een wezenlijk verschil.”



Anne Agema wint prijs in categorie Taalbegeleider



“Anne helpt, naast haar werk als ambulant begeleider bij een school voor blinden en slechtzienden, de zes bewoners van een gezinsvervangend tehuis met lezen, schrijven en rekenen. Anne bewijst hiermee niet alleen sociaal invoelend te zijn maar ook daadkrachtig. Door op zoveel plekken zich in te zetten voor mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben op het gebied van laaggeletterdheid”, zo concludeerde de jury.



Prinses Laurentien onder de indruk van de TaalHelden



"Verandering teweeg brengen doe je altijd samen. Dat betekent scherp blijven kijken wat beter kan maar ook van goede voorbeelden leren en de mensen erachter in het zonnetje zetten. Daar krijgt iedereen energie en inspiratie van."



Provinciale Taalhelden 2017



TaalHelden 2017 gekozen. Nu heeft een onafhankelijke jury, bestaande uit onder andere Peter Vandermeersch (hoofdredacteur NRC), Inge Ipenburg (actrice en schrijfster), Shirma Rouse (zangeres) en Frits van Oostrom (historisch letterkundige) uit deze groep genomineerden de winnaars gekozen van de Landelijke TaalHeldenverkiezing. De TaalHeldenverkiezing van Stichting Lezen & Schrijven werd volledig gefinancierd uit private gelden van onder andere de VriendenLoterij en Achmea. De TaalHeldenprijs is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Theater Rotterdam-Schouwburg, Internationaal Film Festival Rotterdam en Starsound Productions.



Over de TaalHeldenverkiezing



Ondanks de 2,5 miljoen volwassenen die laaggeletterd zijn, rust er een groot taboe op het onderwerp. Veel mensen durven er niet voor uit te komen dat ze moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Ze gebruiken smoesjes om het verborgen te houden zoals ‘ik ben mijn bril vergeten’ of ‘dat formulier vul ik thuis wel even in’. Met deze prijzen vraagt Stichting Lezen & Schrijven aandacht voor dit probleem en zetten we mensen die zich inzetten in de strijd tegen laaggeletterdheid in het zonnetje. De TaalHeldenprijzen zijn dit jaar voor de vierde keer uitgereikt. De prijs werd in 2014 in het leven geroepen ter gelegenheid van het vertrek van prinses Laurentien als voorzitter van het bestuur van Stichting Lezen & Schrijven als dank voor al haar inspanningen.