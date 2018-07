10 jaar Stranduitjes voor het Ouderenfonds

-persbericht-



Amersfoort, dinsdag 3 juli 2018 - Al 10 jaar neemt het Nationaal Ouderenfonds (NOF) ouderen mee naar het strand om ze een onbezorgde dag te bezorgen. Het eerste Stranduitje ooit vond plaats in Petten in de zomer van 2008. Toen met nog maar 50 ouderen die soms 20 tot 30 jaar niet aan de kust waren geweest en aan het eind van de dag compleet voldaan huiswaarts keerden. Het concept is anno 2018 vrijwel onveranderd. Wel groeit de vraag naar betekenisvol vrijwilligerswerk en met de toenemende vergrijzing het aantal deelnemers. In totaal genoten tot nu toe dankzij het NOF ruim 15.000 ouderen van een dagje zon en zee op strandlocaties aan de Noordzee, van Zeeland tot Ameland.



Dit jaar gaan 3.500 ouderen mee naar de kust voor een dag genieten. Zo kunnen ze even hun zorgen vergeten. En dat is helaas hard nodig. Velen voelen zich namelijk eenzaam of dreigen te vereenzamen. Zeker in de zomer zitten ouderen alleen thuis. Omdat ze minder mobiel zijn, niet meer zo makkelijk de deur uit kunnen en familie en hulpverleners veelal op vakantie zijn. Met een stranduitje van het Nationaal Ouderenfonds kunnen ouderen dus even hun hart ophalen, onder meer door andere ouderen te ontmoeten. Ze zijn even lekker onder de mensen, eten een heerlijke lunch, worden door vrijwilligers in de watten gelegd en wie het aandurft, kan pootjebaden in het zoute zeewater.



Voor de vrijwilligers is geen verzoek te gek. Alles draait om ontzorgen en proberen aan elke vraag te voldoen. “Toen we in 2008 in Petten het eerste uitje organiseerden waren we al blij met een kopje koffie in een strandtent. Sinds we speciale strandrolstoelen hebben gekocht kunnen we ouderen tot aan de zee rijden. En dat levert positieve en soms heel emotionele reacties op”, aldus Willem Schortinghuis van het Nationaal Ouderenfonds.



Wanneer bedrijven die hun MVO beleid willen praktiseren aanwezig zijn bij stranduitjes zie je dat het personeel optimaal geniet en aan het einde van de dag emotioneel worden. “De meest nuchtere managers pinken hier een traantje weg omdat het afscheid nemen van ‘hun oudere’ een keiharde realitycheck is, de impact van ons werk is op dat soort momenten extra voelbaar”, zegt Marcel Harms, teamleider evenementen bij het Nationaal Ouderenfonds.



Tot begin oktober worden nog 50 Stranduitjes in Kijkduin, Domburg, Petten, Hoek van Holland, Zandvoort, Ameland en Texel. Ouderen kunnen zich nog aanmelden via https://www.ouderenfonds.nl/uitjes



Het Nationaal Ouderenfonds is actief door heel Nederland en stimuleert sociale contacten en zelfredzaamheid van ouderen om zo eenzaamheid te bestrijden. Naast de Stranduitjes bestaan onder meer de BoodschappenPlusBus, de Zilverlijn, de OldStars walking football clubs, de Nationale Ouderendag, de landelijke kerstdiners maar ook het Ouderenpanel en projecten die de acceptatie van seksuele diversiteit in de ouderenzorg bevorderen. Zie ook https://www.ouderenfonds.nl/wat-doen/actueel/ en lees onze donateurskrant via https://issuu.com/ouderenfonds/docs/nof_donateurskrant_03-08_a4



