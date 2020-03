ThiemeMeulenhoff helpt scholen bij Lesgeven op afstand

Educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff ondersteunt scholen, studenten en leerlingen zoveel mogelijk bij de lastige opdracht om onderwijs op afstand vorm te geven. Met het ruimer beschikbaar maken van de digitale leermiddelen en gerichte adviezen in samenwerking met docenten, wil de educatieve uitgeverij het onderwijs zo veel mogelijk helpen bij deze uitdaging.



Met ingang van 16 maart zijn scholen dicht en kiezen sommige scholen er voor om op afstand onderwijs aan te bieden. ’Onze leermiddelen zijn in beginsel niet gemaakt om te leren zonder begeleiding van de docent of leerkracht, maar bieden wel degelijk mogelijkheden voor afstandsonderwijs. ​Zo kunnen leraren opdrachten inplannen voor hun leerlingen en studenten, de voortgang van het huiswerk volgen en het gemaakte werk nakijken en evalueren. Onze digitale leermiddelen bieden in die zin goede ondersteuning in deze bijzondere periode’, aldus algemeen directeur Eric Razenberg.



De dienstverlening van ThiemeMeulenhoff is er tijdens de coronacrisis op gericht om docenten en leerkrachten, leerlingen en studenten maximaal te faciliteren bij het gebruik van hun leermiddelen. ​Waar nodig wordt goed samengewerkt met partners, zoals de schoolleveranciers en distributeurs.​



Hoe helpt ThiemeMeulenhoff scholen bij Lesgeven op afstand?​



Voor veel leerkrachten en docenten vraagt het de nodige creativiteit en extra inspanning om het onderwijs zo goed mogelijk te laten doorgaan. ThiemeMeulenhoff wil zoveel mogelijk barrières voor het onderwijs wegnemen. Dat doet de uitgeverij onder meer door het ruimer toegankelijk maken van digitaal lesmateriaal. Zo zorgt ThiemeMeulenhoff ervoor dat alle licenties beschikbaar zijn en blijven, in nauwe samenwerking met de schoolleveranciers en distributeurs. Bovendien kunnen gebruikers van de methoden, die nog geen licenties hebben, gratis licenties aanvragen. ​



Daarnaast is er een inhoudelijke campagne gestart: op https://www.thiememeulenhoff.nl/ondersteunen-lesgeven-op-afstand-corona publiceert ThiemeMeulenhoff adviezen en artikelen van collega-docenten en leerlingen om op afstand les te geven. ​De makers van Examenbundel en Samengevat van ThiemeMeulenhoff bereiden zich voor op extra ondersteuning en hulp aan eindexamenkandidaten.



Over ThiemeMeulenhoff



ThiemeMeulenhoff heeft zich in de 225 jaar van haar bestaan ontwikkeld tot een ontwerper van eigentijdse onderwijsleerprocessen. ThiemeMeulenhoff werkt vanuit het motto ‘Samen leren vernieuwen’: om talenten te kunnen laten bloeien, vernieuwt ThiemeMeulenhoff het leren, samen met scholen en docenten. Het bedrijf wil leerlingen laten leren op een manier die bij ze past en die leren leuker maakt. Zo wordt leerrendement verhoogd en meer uit ieder talent gehaald. Met groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen is ThiemeMeulenhoff een partner voor scholen in Nederland en erbuiten bij het vernieuwen en verbeteren van hun onderwijs.