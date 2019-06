Diverse mogelijkheden van een beveiligingscamera

Er is bijna niets zo belangrijk als woongenot. Veiligheid en geborgenheid in je eigen huis zijn essentieel. Je wilt rustig kunnen slapen, een avond weg kunnen of een lange vakantie kunnen boeken. Als je in je bed ligt wil je niet op ieder geluid hoeven te letten. Je kunt tegenwoordig gelukkig veel doen om zo’n veilige omgeving te creëren in en rond je huis. Heb je bijvoorbeeld weleens gedacht aan het plaatsen van een beveiligingscamera? Particulieren hebben ook de mogelijkheid om te profiteren van beveiliging met cameratoezicht. Onlinecamerashop.nl is heeft een uitgebreid assortiment beveiligingscamera’s.



Voordelen beveiligingscamera

Een beveiligingscamera werkt sterk preventief. Insluipers en inbrekers zullen woningen met een duidelijk zichtbare camerabeveiliging liever mijden. Verder kun je door het installeren van een beveiligingscamera ook beter zichthouden op alles wat er gebeurt in en om je huis. Bestel je vaak online? Dan kun je, waar je je ook bevindt in de tuin of in huis, direct zien of de bezorgdienst het verwachte pakket komt afleveren. En heb je actieve kinderen en een grote tuin? Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar met een goede beveiligingscamera kun je op afstand toezicht houden en ondertussen je eigen activiteiten voortzetten. Als je beveiligingscamera gekoppeld is aan opnameapparatuur en je bent voor langere tijd niet thuis dan is de pakkans een stuk groter. De daders van de inbraak of mensen die zich op uw terrein bewegen worden op beeld vastgelegd.



Welke type beveiligingscamera geschikt?

Je kunt een beveiligingscamera zowel binnen als buiten plaatsen. Een camera die je buiten ophangt, moet goed bestand zijn tegen onze wisselende weersomstandigheden en vocht. Dan kun je het best kiezen voor een beveiligingscamera met minimaal IP66-certificering. Als je kiest voor een camera die IP68-gecertificeerd is, dan weet je zeker deze stofvrij en waterdicht is. Verder moet een buitencamera bestand zijn tegen vandalisme en voldoen aan de eisen van IK-10-certificering. De meest effectieve en populaire modellen zijn domecamera's en bulletcamera's. De domecamera is rond en kan in verschillende richtingen worden gedraaid. De bulletcamera is langwerpig van vorm en ook in diverse richtingen worde gedraaid. De fisheye-camera geeft een beeld van 360 graden en door de draaibare PTZ-camera kun je heel simpel in- en uitzoomen.



Assortiment en advies van Onlinecamerashop

Voor de perfecte beveiligingscamera, kunt je terecht bij Onlinecamerashop.nl. Met hun uitgebreide assortiment en hun kundig advies ben je verzekerd van de juiste beveiligingscamera.